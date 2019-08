Det skrives i svært generelle vendinger om en gruppe prosjekter og metoder, og alle defineres tilsynelatende som like håpløse. Er dette en diskusjonsform som fremmer innsatsen for barn og unge?

Feil påstander

I et av avsnittene tar de for seg språkleken Bravo og kommer med en rekke feil påstander. De sier at eier av Ferd, Johan H. Andresen, er styreleder i Intempo, noe han ikke er. Det sies også at Intempo er en del av Ferd, men det er det heller ikke. Vi har ikke eierandeler i selskapet og vil således ikke tjene en eneste krone på Bravo-leken.

Imidlertid har Ferd Sosiale Entreprenører, som er et ideelt aksjeselskap eid av Ferd, i løpet av de siste ti årene støttet mer enn tjuefem ferske selskap som har som formål å skape sosial effekt for forskjellige grupper mennesker. Intempo er en av disse på området barn og unge, og har fått støtte fra oss for å gi flere barn tilgang på en metodikk, som gir gode resultater i flere hundre barnehager i Norge.

Bravo er utviklet av selskapet Intempo, eid og drevet av Heidi Aabrekk, en sosial entreprenør som har brukt år av sitt liv på å dele av sin kunnskap og erfaring til barnehager rundt viktigheten av barnas utvikling de første tre leveårene. Dette er det nå stadig større oppmerksomhet rundt også i Norge, og her antar jeg både amanuensis Pettersvold og professor Østrem har satt seg inn i den relevante forskningen og funnene på området. Som forskerne er vi svært opptatt av å få dokumentert den sosiale effekten hos de entreprenørene/selskapene vi støtter. Vi bestilte derfor en evaluering, som ble utført av Vista Analyse i løpet av det siste året.

Positive effekter

Evalueringen gir absolutt grunnlag for å si at metodikken har positive effekter, og vi er av den oppfatning at dersom flere barn får en god utvikling tidlig i sitt liv så vil samfunnet spare millioner. Innsats i barnehagene er god forebygging.