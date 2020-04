Moria-leiren og mangel på lederskap og handlekraft?

DEBATT: De ulevelige livsvilkårene til flyktningene i Moria-leiren har vært godt dokumentert lenge. Så hvorfor EU og vår egen regjering ikke har gjort noen for de mest sårbare i leirene, er vanskelig å forstå.

– Mange bor i tynne telt som ikke er i nærheten av å holde kulde og regn ute. Teltene er også satt opp så tett at det ikke vil være mulig å isolere mennesker som skulle bli smittet av covid-19-viruset, skriver Randi Mossefinn, Ingrid Vikse og Ingrid Kristine Aspli om forholdene i Moria-leiren på Lesvos. Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Randi Mossefinn Stavanger SV

Ingrid Vikse Stavanger SV

Ingrid Kristine Aspli Stavanger SV

Det bor fortsatt 22.000 mennesker i leiren. 7500 av disse er barn. De bor under forferdelige forhold i en leir som er dimensjonert for 3000. Barna lever i en tilstand av konstant frykt, der depresjon og selvskading er en del av deres hverdag. Å leve i konstant frykt og samtidig føle seg ubeskyttet er det mest alvorlige og skadelige barn kan bli utsatt for.

Nå er det en ny fare på gang i en allerede kritisk situasjon. Covid-19-viruset har påført verdens mest velstående og stabile samfunn store konsekvenser. Vi kan bare tenke oss hva som vil skje når viruset spres Moria-leiren.

Kommunene har både kompetansen og arbeidskraften som er nødvendig for å ta imot flere flyktninger.

Uholdbare sanitære forhold

Barn og voksne i leirene bor under forhold som svekker deres immunforsvar, hvor kroniske sykdommer får utvikle seg fritt uten at det finnes noen form for behandling. Det er uholdbare sanitære forhold, toalettene er fulle og det er gjørme overalt.

Kostholdet er både næringsfattig og mangelfullt. Store deler av dagen tilbringer flyktningene i køer for å skaffe seg mat. Det er mangel på vann, som både går utover helse og hygiene. Det sier seg selv at å følge normal håndhygiene ikke er lett uten rent vann.

Boforholdene gjør heller ikke saken noe bedre. Mange bor i tynne telt som ikke er i nærheten av å holde kulde og regn ute. Teltene er også satt opp så tett at det ikke vil være mulig å isolere mennesker som skulle bli smittet. Med 22.000 mennesker i en leir dimensjonert til 3000 vil det være umulig å holde to meters avstand.

Både i og utenfor leiren er det mangel på smitteverntiltak, det er mangel på både såpe og antibaktrielle midler, masker og hansker. Hver dag er disse menneskene redde for å bli smittet uten å kunne foreta seg noe for å beskytte seg og sine.

Lenge varslet krise

Dette er Europa i dag. 22.000 mennesker lever under inhumane forhold, i et land ikke langt fra oss. Lenge har det blitt varslet en humanitær krise, og flere har krevd at politikerne må gjøre det de kan for å bidra til at barn og barnefamilier blir evakuert ut av de umenneskelige og utrygge forholdene som de lever i.

Norges svar er å love penger som skal gå til å styrke kapasiteten og bygge opp systemer som skal gjøre Hellas mer robust til å håndtere flyktningsituasjonen. Men kilder som har vært i område sier at dette er penger som ikke hjelper menneskene i leiren.

I lang tid har kommunene lagt ned gode, faglige bosettingstilbud for flyktninger og mange ansatte har blitt sagt opp. Rekordlave ankomster av flyktninger til Norge betyr at kommunene ikke får bosette så mange flyktninger som de har kapasitet til. Dette inkluderer også enslige mindreårige flyktninger. I en tid hvor arbeidsledigheten er på et rekordhøyt nivå, trenger vi alle arbeidsplasser vi kan få.

Evakuer barnefamilier nå

Kommunene har både kompetansen og arbeidskraften som er nødvendig for å ta imot flere flyktninger. Til nå i 2020 har flere kommuner signert oppropet om å evakuere barna fra Moria, blant disse er Stavanger. Her gir kommunene klar beskjed om at de er klare for å ta ansvar og har kapasitet nok til å bosette flere flyktninger. Under oljekrisen i 2015 så vi at flere som mistet jobben eller ble permittert fra oljerelaterte arbeidsplasser fikk seg ny jobb i ulike flyktningtiltak, som på den tiden ble opprettet for å ta imot alle flyktningene som kom til Norge. Det er ingenting i veien for at det samme kan skje nå.

Det er ikke bare Norge som er i en krise for tiden. Det er en hel verden. Og da er det viktigere enn noen sinne å vise lederskap og handlekraft, og ta ansvar for medmennesker som lever under umenneskelige forhold.

Ingen er trygge før alle er trygge. Evakuer barnefamilier fra Moria nå!

