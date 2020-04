Vet du egentlig hva en bioingeniør gjør?

DEBATT: Bioingeniørenes kompetanse er helt nødvendig i helsevesenet, men vet du egentlig hva en bioingeniør gjør? I dag på den internasjonale bioingeniørdagen fortjener de en plass i lyset.

«Bioingeniørene gjør en viktig innsats med å teste befolkningen for covid-19 viruset, og de sørger for at prøvene de mottar hver dag blir analysert så raskt som mulig», skriver Toril Østvold. Foto: Shutterstock

Toril Østvold Bioingeniør og medlem av NITOs hovedstyre

Koronakrisen preger hverdagen vår og legger byrde på oss alle. Det skrives om flere yrkesgrupper og hvilken kritisk rolle de spiller for at samfunnshjulene skal gå rundt. Ære være dem alle.

Tester for covid-19

En av disse gruppene er bioingeniørene. Bioingeniørene gjør en viktig innsats med å teste befolkningen for covid-19 viruset, og de sørger for at prøvene de mottar hver dag blir analysert så raskt som mulig. Det kreves stor presisjon og nøyaktighet for å få korrekte prøvesvar, slik at leger, sykepleiere, Folkehelseinstituttet og befolkningen kan iverksette de tiltakene og forholdsreglene som er nødvendige. Dedikerte og ansvarsfulle laboratoriemedarbeidere som står på og utfører jobben med stolthet og ærgjerrighet.

Når koronakrisen er under kontroll vil forhåpentligvis flere ha fått en større forståelse av bioingeniørenes kompetanse og viktige rolle i helsevesenet. Som oftest når pasienter opplever bioingeniøren i arbeidstøy, er når det tas blodprøver. Andre arbeidsoppgaver bioingeniørene utfører er det ikke så mange som kjenner til, men de aller fleste av oss har sannsynligvis hatt god nytte av dem uten egentlig å være klar over det.

Det er bioingeniørenes laboratorieanalyser som sørger for at det kan stilles diagnoser slik at legene og sykepleierne kan gjøre sin jobb.

Ta for eksempel en vevsprøve eller celleprøve. Den tas fordi legen din mistenker kreft. Før det kan bekreftes eller aller helst avkreftes, er bioingeniøren på patologiavdelingen på plass med sitt finurlige skjæreutstyr, lager syltynne snitt som farges og klargjøres for så å bli sett på av patologen i et mikroskop eller som digitale snitt på pc.

Til blodbanken kommer blodgivere og donerer dyrebare dråper av sitt eget blod. De møter bioingeniører som tapper og passer på at de har det greit mens de gir blod. Etterpå har de samme bioingeniørene omfattende arbeid med å identifisere mulige antistoffer og andre sykdomsfremkallende bestanddeler, og tillaging av ulike blodkomponenter som benyttes i behandling og blodoverføringer til svært syke pasienter på sykehuset.

Bioingeniørene på avdelinger for medisinsk biokjemi har høyt tempo og utfører en enorm mengde biokjemiske analyser på avansert teknologisk utstyr. Her kjøres det prøver fra pasientene som er innlagt på sykehuset, men også prøver som tas på poliklinikken eller hos fastlegen og i kommunehelsetjenesten. Bare i Helse Stavanger utførte denne avdelingen mer enn 7,2 millioner analyser i 2018. Avgjørende undersøkelser for at legene kan stille riktige diagnoser.

Identifiserer bakterier og virus

Sist, men ikke minst. På mikrobiologiske avdelinger over hele landet arbeider bioingeniører med å identifisere bakterier og virus. Vi får alle infeksjonssykdommer med jevne mellomrom, og da er identifikasjon og resistensbestemmelse av mikrober helt avgjørende for å kunne gi rett behandling. Enten den gis som en antibiotikakur når det er helt nødvendig, eller vel så viktig lar være dersom infeksjonsårsaken skyldes et virus og det derfor ikke hjelper med antibiotika. Bioingeniørene er en viktig brikke i å bekjempe antibiotika-resistens – et stort globalt samfunnsproblem og en enda større trussel enn den krisen vi nå opplever i forbindelse med koronapandemien.