Klima-argumenter i byutviklingen bør oppdateres

I Aftenbladet 18.9. argumenterer Lars Petter Einarsson, talsmann for Alfred Ydstebøs eiendomsselskap, Base Gruppen AS, sterkt for fortetting rundt de viktigste kollektiv-knutepunktene. Han påstår at «en fortetting … vil være et viktig virkemiddel for å nå målene i klima- og miljøplanen, der utslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030». Hans utspill er ikke tilfeldig, gitt motstanden mot selskapets overdrevne utbyggingsplaner både i Knud Holms gate 8 og i Paradis. Også arkitekt Thor O. Austigard påstår i sin kronikk 14.9. at vi må vokse og fortette rundt kollektiv-traseene for å redde kloden. Begge søker støtte for sine påstander i tidligere vedtatte kommunale planer og målsettinger som «de fleste byene i verden har». Problemet er at fortetting i Stavanger som et viktig virkemiddel for å redde kloden er like utdatert som Austigards musikkreferanse (Bob Dylans «The Times Are a-Changin’»).

Kollektivtrafikkens betydning for reduksjon i CO₂-utslipp er betydelig hvis alternativet er bensin- og diesel-drevne biler. Men kollektivtrafikkens betydning for reduksjon i CO₂-utslipp reduseres kraftig dersom alternativet er null-utslippsbiler, noe som forutsettes å være situasjonen i Norge om få år. Hvis man i tillegg gjør den realistiske antakelsen at de fleste husstandene på Nord-Jæren i fremtiden vil ha minst en null-utslipps- eller hybrid-bil for fritidsformål, så er det en dårlig løsning, både klimamessig og samfunnsøkonomisk, å ikke benytte disse bilene til arbeidsreiser også.

Faktum er at busser og lokaltog er dårlig utnyttet utenom rushtidene på hverdager. Da er det grenser for hvor mange av de arbeidsreisene som nå utføres med privatbiler det er fornuftig å flytte over på kollektivløsninger. Eller mer presist; det er tilstrekkelig å flytte akkurat så mange at vi unngår kø-problemer på veiene, men ikke flere. Derfor er ikke svaret kollektiv-fanatisme, men en balansert løsning mellom kollektivtilbud, sykkelveier og privatbilisme - tilpasset lokale forhold.

Klima-argumentet for fortetting rundt kollektiv-trasèene er derfor vesentlig svakere enn tidligere, og vil neppe kunne forsvare massiv ødeleggelse av eksisterende bomiljø, hverken rundt Knud Holms gate 8 eller i Paradis. Kristin Hoffmann etterlyser i sin utmerkede gjestekommentar 19.9. blant annet et uhildet miljøregnskap for de utbyggingsplanene som foreslås, slik at folk og folkevalgte får vite hvor sterke argumentene er for å ofre andre hensyn i byutviklingen. Jeg kunne ikke vært mer enig. Bevisbyrden ligger på de som argumenterer for å ofre andre hensyn.

Ny kunnskap og teknologi

Når våre nyvalgte politikere skal ta stilling til forslag om utbygging i Knud Holms gate 8 og i Paradis, bør de basere sine beslutninger på et oppdatert faktagrunnlag og ikke på klima-argumenter og løsningsforslag fra det forrige århundre. De bør også sørge for å revidere kommunens byutviklingsplaner i lys av ny kunnskap og teknologi.