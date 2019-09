DEBATT: 12. september skriver Aftenbladet under tittelen «Slik vil de styre Sandnes de neste fire årene» om valgresultatet i Sandnes.

Grundigere utredning

I den fyldige artikkelen kan vi lese om den nye situasjonen med fremdeles Ap og Frp i sitt sjeldne «to-spann» og med Sp og FNB som tilleggsdeltakere. Vi kan også lese følgende meget interessante uttalelse fra Stanley Wirak:

«– Hadde vi hatt et storting som sa det var deres jobb å bygge veier og kollektivløsninger, hadde vi ikke trengt bompenger. Men slik er det ikke. Derfor sier ikke jeg nei til bompenger - for alternativet er å ikke få utvikling på veier og kollektivtrafikk, sier Wirak, og legger til at bussveien ikke skal stanses.»

Da bør det være mulig å få en oppfølging og grundigere utredning av både Stanley Wirak og Ap.

Betyr dette at Ap fram mot stortingsvalget om to år vil forandre politikken ved å gå inn for at landet skal bygges med bare skatt etter evne pluss andre statsinntekter – helt uten bominntekter?

FNB vil fjerne helt bom-tjueriet (mitt uttrykk), og hva nå Ap og andre partier etter hvert vil gå inn for, vil avgjøre valgresultatet om to år.

Opprør

FNB har ved dette kommunevalget laget opprør og delvis kaos i prognoser og valgresultater. Er det en mulighet for at landet framover kan moderniseres uten å legge ekstra byrder på de som må kjøre sin privatbil?