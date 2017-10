Ny brannstasjon i Lervig vil være elefanten i rommet

Høyres John Petter Hernes gjør seg i Aftenbladet 4. oktober til talsmann for fokus på kvalitet ved sentrumsutbygging. Han sier « ... at vi flytter vårt ensidige fokus på høyder og volumer og over på hvordan vi får kvalitet på bygg og uterom. Hvordan sikres detaljene som gjør at områder 'lever' og blir attraktive.»

Urbant, samlende uterom

Vel, hr. Hernes, det skal jeg fortelle deg når det gjelder Lervig og planlagt brannstasjon. I begynnelsen av Breivikveien har Selvaag planlagt (ligger til godkjenning) en storstilt utbygging av Lervig Brygge Vest. Dette blir en videreføring av eksisterende hageby i området pluss en del høyere blokker mot sjø. I dette områdets vestre del er det planlagt en møteplass for gammel og ung med kafeer, butikker osv., – rett og slett et urbant, samlende uterom.

Og rett ut fra dette sentrale smørøyet ønsker mange politikere å plassere en brannstasjon. Dette vil avskjære det urbane møterommet fra den planlagte, nye Løveparken, og virkelig forringe noe som kunne ha i seg kvaliteter vi ikke er bortskjemt med i Stavanger Øst. En brannstasjon vil virkelig være elefanten i rommet, og vil trolig umuliggjøre en sammenhengende blå promenade rundt Lervigvågen. Ikke rart at beboere i området protesterer – underskrifter samles og vil overleveres bystyret før beslutningsmøte i oktober.

Takk til konstruktive bystyremedlemmer

Jeg ser det fremmes mulige alternativer til plassering av konstruktive bystyremedlemmer – og takk for det. Bare det å flytte brannstasjonen diagonalt over veien (rundkjøringen i Breivikveien), vil gi en mye bedre mulighet for å lykkes med uteromsplanleggingen i området.