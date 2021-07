Byhaugtunnelen for syklister, det er lov å snu i tide!

DEBATT: Mandag morgen satte jeg kaffen i vrangstrupen da overskriften i Aftenbladet slo imot meg: «Vil gjøre Byhaugtunnelen om til sykkeltunnel.»

Byhaugtunnelen har vært stengt siden november, og planlegges åpnet igjen i april/mai neste år. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Solbjørg Bjelland Stavanger

Nå har Tasta-folket slitt med veiarbeid i sitt nærmiljø siden våren 2013. Vi trøstet oss med at i 2019 skulle de være ferdige og køene mindre.

Tidsfristen holdt nå ikke helt, men 22. april 2020 ble snoren klippet: Eiganestunnelen var åpnet! Det hjalp godt på trafikken på Tasta. Men så stengte Byhaugtunnelen høsten 2020, og køene tok seg raskt opp igjen. Vi trøstet oss med at dette kan vel ikke ta så lang tid, helt til vi kunne lese om åpning en gang til våren 2022.

Lange køer

Køene strekker seg langt ut mot Tasta både i Eiganestunnelen og på Misjonsveien/Randabergveien, spesielt i rushtrafikken. Og vi har sett frem til ny tunnelåpning neste vår/sommer… Nå vil politikerne skjenke den til syklistene. I avisen stiller til og med politikerne opp med sine sykler for å fremme forslaget. Håkon Fossmark argumenterer med at bilistene har vennet seg til en stengt tunnel, og bilistene vil neppe savne den forbindelsen… Jo, det gjør vi!

Dessuten blir miljøet bedre på Stokka med mindre trafikk. Hva så med miljøet på Tasta og alle som bor ved Misjonsveien/Randabergveien? Syklistforeningens leder mener det har vært liten økning i trafikken via Kvernevik eller Bjergsted. Kan det kanskje ha litt med at folk prøver å unngå en bompassering når de likevel ikke skal inn til sentrum?

Bare småpenger

Det er budsjettert med 116 millioner kroner for å oppjustere Byhaugtunnelen slik at den tilfredsstiller kravene til en sikker tunnel for bilister. Nå vil politikerne gi den i gave til et fåtall syklister. Men det er jo egentlig bare småpenger sammenlignet med de mer enn 1,4 milliarder som allerede er brukt på sykkelstamveien langs motorveien til Forus ...

Det er lov å snu i tide!

Hva med miljøet på Tasta og alle som bor ved Misjonsveien/Randabergveien?