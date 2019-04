Torsdag 25. april skrev Kjell Fagervik et innlegg i debatten om Hundvågparken. Han mener Aftenbladet skrev misvisende om saken dagen før. Som beboer på Hundvåg med barn som tidligere har besøkt den private lekeplassen i Hundvågparken flere ganger, synes jeg også Kjell Fagerviks fremstilling er mangelfull.

Bare for å ta det med en gang, jeg er helt enig med Kjell Fagervik om det med oppdragelse. Selvfølgelig må foreldrene oppdra sine barn og ikke tillate den type hærverk som er beskrevet. Ferdig snakket.

Ikke alene om problemstillingen

Når det er sagt, så er jo denne type oppførsel en utfordring for alle som har åpne fellesanlegg og lekeplasser selv om det nok har vært litt ekstra i Hundvågparken fordi en slik flott uteplass har nyhetens interesse en stund. Hundvågparken er overhodet ikke alene om denne problemstillingen, men så vidt meg bekjent har ingen andre reagert med å gjerde inn sine lekeplasser for det. Og hvordan ville Hundvåg sett ut om alle reagerte likt og gjerdet inn sine private lekeområder? Hvordan ville beboerne i Hundvågparken reagert om deres unger for noen år siden ble nektet adgang til lekeplasser på Hundvåg, ja for de har vel selv benyttet seg av dette fellesskapets gode? Eller var det «noe helt annet den gangen...»?

Ivrige sjeler «patruljerer»

Kjell Fagervik sier også at de ikke nekter noen adgang til å prøve ut den private lekeparken deres. Det er tull, for i virkeligheten er det jo det de gjør likevel når den private lekeplassen gjerdes inn og det settes opp skilt med privat bortetter gjerdet. I tillegg er der også et par ivrige sjeler som «patruljerer» og snakker med dem som besøker den private delen av lekeparken. Dette gjør jo i praksis at folk opplever det som så ubehagelig at de ikke lar ungene får prøve ut de private lekeapparatene, stikk i strid med det Kjell Fagervik hevder.

Alt dette får meg til å undres litt om beboerne i har reflektert litt over hvilket inntrykk de skaper hos Hundvågs befolkning med en slik oppførsel? Det nærmer seg 17. mai. Hvordan stiller sameiet seg til å få et bråkete tog på veien som går rett ved siden av? Dette er jo den vanlige ruten til barnetoget på Hundvåg. Er det og et problem, eller er de samme barna som er uønsket på den private lekeplassen plutselig et koselig innslag og ikke bare bråk på denne dagen? Aner vi litt dobbeltmoral her? Men hvorfor ikke heller spørre barna? Tror beboerne at barna har lyst å gå forbi Hundvågparken og smile, heie og synge til de samme folkene som nekter dem å bruke lekeplassen? Jeg bare spør.

Hundvågparken er i ferd med å etablere et veldig dårlig naboskap med resten av Hundvågs befolkning, er jeg redd. Dette kommer også på toppen av den saken med det vernede, flotte treet i front mot Hundvågkrossen. Alt var greit så lenge en fikk bygge, men i det øyeblikket det nærmet seg ferdig ble det søkt om felling av treet med all verdens argumenter som plutselig var blitt aktuelle ... slik oppførsel synes jeg er uredelig. Hundvågparken er i ferd med å etablere et image som hårsåre, rike, egoistiske, grinebitere. De står i fare for å bli oppfattet som «Egoparken».

Tror ikke flertallet stiller seg bak

Når dette er sagt, så tror jeg ikke flertallet i sameiet stiller seg bak dette. Jeg tror privatiseringen av lekeplassen er gjort av noen få av dem som bor nærmest og som føler seg lurt av utbyggers prospekt (og det kan jeg forstå).

Så mitt spørsmål går til generalforsamlingen i Hundvågparken. Vil dere virkelig støtte opp om det inntrykket som nå skapes av dere? Hvis ikke, så bruk stemmen deres og få generalforsamlingen til å vedta at den private lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig for alle barn, uten privat skilt og nabovakt!