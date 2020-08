Munnbind – et spill for galleriet

Torhild Fennefos Jacobsen Randaberg

SMITTEVERN: Dette er mine betraktninger fra danskebåten. «Fra midnatt blir munnbind påbudt for alle passasjerer over 12 år», opplyses det over høyttaleranlegget i danskebåten. Alle ansatte har allerede utstyret på plass, mange passasjerer også. Jeg har god tid her jeg sitter og betrakter dette fenomenet som innen kort tid kan bli hverdag også hos oss. Og jeg ser mye rart.

Munnbind kladdes på (mye!), flyttes på, fjernes når man prater i telefonen for deretter å settes tilbake på plass. Man kommenterer og flytter på hverandres munnbind, én skyver ned munnbindet mens hun pirker seg i tennene, en annen går med sitt under haken.

Hvor jeg vil hen med dette? Jeg mener påbud av munnbind er lite annet enn et spill for galleriet, altfor drastisk og lite hensiktsmessig med tanke på det inngrepet det er i folks hverdagsliv. Ingen kan sjekke rett bruk, hvor mye det er kladdet på, om man drar et brukt opp av lommen og bruker det på ny. Bruken er helt opp til den enkeltes eget skjønn. Feil bruk er kanskje ikke så ufattelig risikabelt, men har det ønsket effekt?

For ikke lenge siden hadde vi diskusjonen om bruk av nikab i det offentlige rom. Noen ville ha forbud ut fra et ønske om å kunne se ansiktet til mennesker man møter. Nå er visst ikke dette så viktig lenger. Etter min mening kommer vi langt med rådene som allerede eksisterer: vask hendene, hold avstand og ikke host eller nys på hverandre. Dette er sunn fornuft. Det kan man neppe kalle bruken av munnbind observert fra en salong på danskebåten.