Lei av hjemmekontor?

DEBATT: De som sto på utsiden av arbeidslivet før covid-19, har hatt hjemmekontor mye lenger enn de fleste av oss.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Vi tror at alle kan. Det handler bare om tilrettelegging, tilpassing og vilje», skriver Ståle Johan Knutsen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ståle Johan Knutsen Adm. direktør i Allservice, leder for Inkluderende arbeidsliv i Næringsforeningen

Nå når Norge sakte men sikkert åpner opp igjen må vi gi alle en mulighet å vise hva de kan. Målet må være at alle mennesker skal få utløp for sine drømmer og sitt potensial i arbeidslivet. Pandemien har lært oss å ta vare på hverandre, og det har vi klart på en utmerket måte i flere uker, men la oss gjøre det bedre nå når ting går tilbake til det normale.

Gi dem en sjanse

Gi dem i utenforskap en sjanse. De i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet, koster samfunnet enorme beløp. Spesielt de som mottar ytelser gjennom et helt liv. Den personlige prisen folk må betale er formidabel. Derfor er vi fullstendig avhengig av et inkluderende næringsliv.

Alle kan

For mange høres samfunnsnytten kostbart ut. Det er feil. Vi har kanskje ikke råd til å «kaste penger etter alt», som Aleksander Stokkebø, sier, men å gi dem som har havnet utenfor et puff tilbake inn i arbeidslivet er avgjørende. Det er dette som er god samfunnsøkonomi. Vi tror at alle kan. Det handler bare om tilrettelegging, tilpassing og vilje.