Til tross for at vaksiner forhindrer mellom to og tre millioner dødsfall hvert eneste år, dør flere millioner barn av sykdommer som kunne vært unngått dersom de var vaksinerte. Ytterligere 1,5 millioner dødsfall kan unngås dersom den globale dekningen av vaksinasjoner forbedres.

For et par generasjoner siden var infeksjonssykdommer den vanligste dødsårsaken. Lungebetennelser tok livet av mange barn, en rift i fingeren kunne få alvorlige konsekvenser, og polio satte mange bokstavelig talt på bar bakke. Om man lyttet til vaksineskeptikerne hadde vi fortsatt hatt polio rundt oss.

De som velger ikke å vaksinere sine barn, hjelper sykdomsfremkallende mikrober å leve videre i vår befolkning.

Edward Jenner oppdaget i 1798 at man kunne bruke kukoppevirus for å bli immun mot kopper. Vaksinen var med det oppfunnet, den fryktelige sykdommen kopper er nå utryddet globalt. En rekke vaksiner er nå vårt felles bolverk mot de største morderne blant oss; sykdomsfremkallende mikrober. Forrige århundre ga oss antibiotika. I noen tiår levde man i den villfarelsen at infeksjonssykdommer ikke er dødelige.

Medisinens klimakrise

Antibiotikaresistens anses å være medisinens klimakrise. Vi risikerer snart å stå uten virksomme midler mot en rekke mikrober. Det betyr slutt på moderne kirurgi, kreftterapi og transplantasjoner, samtidig som vanlige infeksjonssykdommer igjen blir dødelige. Vaksiner er et av fremtidshåpene. Norge er langt fremme i vaksinearbeidet, vi har en høy andel vaksinerte

Uten vaksiner hadde infeksjoner fortsatt vært viktigste dødsårsak i Norge. Vaksiner er grunnlaget for at vi i dag lever mye lenger, de beskytter mot infeksjoner, allergi og kreft. Flere sykdommer er utryddet her i landet ved hjelp av vaksiner. De som velger ikke å vaksinere sine barn, hjelper sykdomsfremkallende mikrober å leve videre i vår befolkning. Vaksiner bidrar til å holde mikrobene nede og ute.

Skaper usikkerhet

Vi har utvidet HPV-vaksineprogrammet til også å gjelde gutter. Målet er å utrydde HPV-relatert kreft, med livmorhalskreft i spissen. Vaksineskeptikerne bidrar til å skape usikkerhet for de unge og deres foreldre som skal ta beslutningen om vaksine. Således går vaksinedekningen ned og flere vil dø av kreft.

Hvert år dør 1000-1500 personer av influensa, uten vaksine hadde tallet vært mye høyere. Vi har derfor som mål å øke vaksineandelen.

Hvert år forekommer alvorlig sykdom fra pneumokokkbakterien. Det finnes effektive vaksiner mot sykdommen. Ebolaepidemien i Afrika kan bare kontrolleres med vaksiner. Slik kan jeg fortsette, poenget er at vaksiner er det viktigste enkeltfaktoren for forbedringen i vår helsetilstand det siste århundret. Vil vi tilbake til et samfunn der infeksjonene er den største morderen? Ønsker vi ikke å ta i bruk ny viten for å hindre kreft gjennom vaksiner?

Vi har folk i Norge som forfekter vaksinemotstand, som mener at sykdom er sunt, og som mener at det er bra for barn å oppleve sykdommene vi vaksinerer imot. I et innlegg i Aftenbladet før sommeren skrev for eksempel Margit Vea at vaksiner i menneskekroppen er som sprøytemidler på jorden.

Utsetter andre for smittefare

Vi skal ikke akseptere at naboen er en fare for våre egne barns helse. På samme måte som man utsetter andre for smittefare ved å la være å vaske seg, utsetter man andre for smittefare ved ikke å la seg vaksinere.

De som slåss mot vaksiner, slåss for mer sykdom og lidelse i befolkningen, større press på helsevesenet og mer bruk av antibiotika. Vaksinemotstandere er femtekolonister som bryter ned vår kamp mot patogene mikrober.

Som Samuel Butler (1835-1902) sa: «Vaksinasjon er det medisinske sakrament som tilsvarer dåpen.».