Korona og UDI har satt ekteskapet vårt på vent

PANDEMIEN: Det har vært mange forskjellige saker i mediene den siste tiden om hvilke negative sider covid-19 har hatt for folk personlig. Derfor ønsker jeg å dele min kone Quy Nguyen og min historie.

Innsenderen undrer på hvorfor Utlendingsdirektoratet (UDI) prioriterer å få vietnamesiske jordbærplukkere inn til Norge, mens hans selv har ventet i et halvt år på å få sin vietnamesiske kone til landet. Ennå aner de to ikke når de kan møtes igjen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Marcus Christoffer Kvitli Sola Avaldsnes

7. juli 2018 traff jeg mitt livs største kjærlighet i landsbyen Hoi An i Vietnam. Vi hadde et fantastisk år på reise sammen. Så fantastisk hadde vi det, at jeg nøyaktig et år etter vårt første møte, gikk ned på et kne og fridde.

Drømmebryllup

Til min store lykke sa hun ja. Vi gikk straks i gang med å planlegge vårt drømmebryllup. Hun skulle ha på seg en hvit, nydelig kjole og jeg skulle kjøre en unik og selvdesignet stil.

7. oktober i fjor sendte vi en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI) om at hun skulle få komme til Norge fordi vi skulle gifte oss. Seremonien skulle skje i Vietnam. Vi sendte med all nødvendig dokumentasjon og betalte et gebyr på ca. 10.000 kroner for at søknaden skulle bli behandlet innen vi giftet oss 1. februar 2020.

Tiden gikk. Før vi visste ordet av det var det januar, og snart tid for ekteskap. Vi kontaktet UDI og de sa at søknaden vår skulle behandles i mars-april. På denne tiden begynte mediene å melde om at et virus var blitt oppdaget i Kina. Vi tenkte ikke noe særlig på dette, for det angikk jo ikke oss. Trodde vi.

Uendelig ventetid

Det ble 1. februar. Dagen vi hadde gledet oss til å lenge var endelig kommet. Rundt 20 personer var kommet fra Norge for å bevitne mitt og min vakre bruds bryllup. Min kone hadde rundt 60 gjester fra sin side. Bryllupet overgikk alle våre forventninger og vi hadde noen fantastiske dager etterpå.

9. februar måtte jeg reise hjem igjen til Norge for å dra på jobb, men håpet var at vi snart kunne møtes igjen og stifte familie sammen. Men sånn ble det ikke. Det har nå gått over et halvt år siden jeg så min kone. Ventetiden virker ikke til å ha noen ende. Vi har ingen anelse om når vi kan gjenforenes.

UDI svarer bare at vår søknad ennå ikke er blitt behandlet. I Vietnam får vi bare svar om at de utsteder ikke visum under pandemien. Bare ringen på fingeren minner meg på at jeg er gift. Den er mest en trist påminnelse om hva jeg går glipp av. Jeg begraver meg i arbeid i håp om at når jeg endelig kan reise for å se min kone igjen, så er jeg klar.

Jordbær eller kjærlighet?

Etter neste arbeidstur skal jeg gjøre absolutt alt som står i min makt for å reise øst igjen. Både hun og jeg er villige til å gå gjennom enhver karantenetid eller test som må til, bare vi får møtes igjen. 10 dager karantene sammen er ingenting sammenliknet med å være et halvt år fra hverandre.

Og imens dette foregår hører vi at mange vietnamesere får lov til å dra til Østlandet for å plukke jordbær. For min del så virker det som om jordbær er viktigere enn meg som skal stifte familie med min drømmekone. Dette oppleves rett og slett fornærmende og nedverdigende. Istedenfor å leve i drømmen, har vi opplevd et mareritt. Vi er ganske enkelt desperate etter å møtes igjen, og håper noen kan ta opp saken for oss, slik at vi igjen kan møtes.

Vi er så slitne av denne kampen, og dette viruset at vi ikke lengre vet hva vi skal gjøre.

