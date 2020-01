Fra forutsigbarhet til det komplette kaos i Stavanger

Vi får signaler fra næringslivet om at de er dypt bekymret for fremtiden sin i Stavanger.

«Prosjekter fryses og investeringer holdes igjen eller settes inn andre steder», skriver John Peter Hernes og Leif Arne Moi Nilsen om det nye flertallets vingling fra sak til sak. Foto: Jon Ingemundsen

John Peter Hernes Gruppeleder i Stavanger Høyre

Leif Arne Moi Nilsen Gruppeleder i Stavanger Frp

I 24 år ble Stavanger kommune styrt av et varierende flertall med Høyre som største parti. I åtte år var Ap en del av dette flertallet, og Frp de siste fire årene. Fellesnevneren for disse 24 årene har vært en politisk vilje til å skape forutsigbarhet for næringslivet i byen vår, at vedtatte planer var til å stole på. Det er dette som har skapt grunnlaget for mange av de arbeidsplassene vi har i regionen vår i dag, enten det er i olje- og energisektoren eller innenfor høyteknologi.

Stemte ned planforslaget

De siste årene har Stavanger bystyre med et svært bredt flertall vedtatt områdeplanen for Madla-Revheim-utbyggingen. Utbyggingen skulle skape tusenvis av nye bo- og arbeidsplasser, med kort avstand til kollektiv-, handel- og sentrumstilbud. Det siste store utbyggingsområdet i Stavanger, ble det kalt. Det brede flertallet i bystyret burde ha betydd at det samme brede flertallet ville bestå når utvalg for by- og samfunnsutvikling skulle behandle et av delområdene nå i høst. Men da skjedde det utroligste – det nye flertallet stemte ned planforslaget, et planforslag som var helt i tråd med vedtatt områdeplan bare måneder før i bystyret. Ap har uttalt at en ny gruppe og et nytt flertall nødvendigvis må føre til små justeringer i egen boligpolitikk. Nye koster og så videre. Men dette er ikke små justeringer, dette er nok en u-sving fra et flertall som vingler fra sak til sak.

Det som gjør den manglende respekten for områdeplanen på Madla/Revheim så spesiell, er at det nettopp var behovet for en egen områdeplan som gjorde at investeringer i milliardklassen i Paradis falt i fisk. Da argumenterte flertallspartiene med at alle planer måtte settes på vent til det var utarbeidet en ny områdeplan for Paradis, nøyaktig det samme som ble gjort på Madla-Revheim. Etter å ha brukt syv år på en sentrumsplan der Paradis-området var inkludert og en egen områdeplan i prosessen ansett som helt unødvendig (ironisk nok foreslått av Kari Nessa Nordtun), var man nå forberedt på å bruke ytterligere tre år og noen årsverk på dette arbeidet. Når man da i tillegg ikke kan være sikker på om områdeplanen en gang vil bli respektert når den foreligger, er det ikke rart at utbyggere og investorer nå anser Stavanger som altfor politisk risikabelt. Prosjekter fryses og investeringer holdes igjen eller settes inn andre steder.

Krasjlandinger

Det siste eksempelet i en lang rekke krasjlandinger for det nye flertallet fant sted like før jul. Nok et prosjekt i samsvar med vedtatt plan ble avvist. Høyre og Frp så seg nødt til å anke avslaget på utbyggingen i Olav Vs gate til formannskapet, nå trenger vi en overordnet diskusjon om prosessen. Anken skal behandles torsdag 16. januar. og om vi får gjennomslag, vil det potensielt tilrettelegge for 300 nye arbeidsplasser midt i sentrum.

Å si nei til dette, er å si nei til allerede vedtatt politikk i sentrumsplanen, og nok en snuoperasjon fra det nye flertallet. Vi håper på flertall på å sende saken på høring, slik at vi kommer videre. Ja, prosjektet må nok justeres for å bli godkjent til slutt, men om ikke prosjekt som dette i det minste kan sendes på høring så har vi et troverdighetsproblem. Det er kanskje ikke så rart at vi får signaler fra næringslivet om at de er dypt bekymret for fremtiden sin i Stavanger.

