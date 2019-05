Rogalandsnaturen tåler ikke mer vindkraft

Konsesjonene vil til sammen båndlegge et areal på 110 kvadratkilometer (km²) om alle blir utbygd. Hele Stavanger kommune er til sammenligning 71 km². Støybelastet areal kan bli tre ganger så stort, ca. 300 km².

Omfattende inngrep

Vi ser av erfaring fra vindkraftprosjektene i sørfylket at inngrepene i naturen blir svært omfattende. Sju-åtte meter breie veier blir bygd inn i vår kuperte fjellnatur med sine dype skjæringer og høye fyllinger. Det som gjør inngrepene mer naturødeleggende enn noen annen aktivitet i Norge, er at alle veiene fører opp på fjelltoppene. Toppene blir sprengt flate for å lage oppstillingsplasser på størrelse med en halv fotballbane.

Internasjonale rapporter viser at den klart største trusselen mot det biologiske mangfoldet er arealinngrep. Vindkraftutbyggingen utgjør i dag det største menneskeskapte arealinngrepet i Norge. Tap av biologisk mangfold er en like stor trussel mot vår fremtid som klimaendringene.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) legger i nasjonal ramme for vindkraft opp til at de indre og mest urørte fjellområdene i kommunene Lund, Bjerkreim og Gjesdal skal kunne brukes til vindkraft. I nordfylket er størstedelen av kommunene Tysvær og Vindafjord definert som gunstige for vindkraft. Naturvernforbundet mener Rogaland ikke har mer natur å gi til kraftutbygging.

Vi ønsker å dekke fremtidig energibehov ved oppgradering av gamle vannkraftverk og solkraft, og samtidig frigjøre energi gjennom omfattende energieffektivisering og energisparing. Vi mener den mest miljøvennlige kilowattimen er den som blir spart. Havvind kan også være et godt alternativ. Vindkraft på land har alt for mange skadevirkninger på naturen til at det er forsvarlig å fortsette utbygging i et Rogaland som har så lite urørt natur igjen.

Nye konsekvensutredninger

For konsesjoner som ikke er igangsatt må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til natur og friluftsliv er ivaretatt. Naturvernforbundet sier nei til flere nye vindkonsesjoner i Rogaland.