Norge trenger mer eksport fra Rogaland

DEBATT: Eksporten starter her, i Rogaland, og vi blir gjerne med din bedrift hele veien ut.

Kari Holmefjord Vervik Direktør, Innovasjon Norge Rogaland

Håkon Haugli Adm. dir., Innovasjon Norge

Også i framtiden må inntektene våre komme fra salg av varer og tjenester til utlandet. Vi vet at olje og gass kommer til å gi mindre inntekter framover. Mange av våre lokale bedrifter har kjent det på kroppen og satser bredere både tematisk og geografisk. Vi jobber sammen med dem, og våre kunder lykkes med eksport.

Eksport er avgjørende

Norge har blitt et rikt land fordi noen ute i verden har kjøpt tørrfisk, tømmer, olje og fisk. Olje og gass, maritim næring, sjømat og prosessindustri står for 80 prosent av norsk eksport. Det er sterke næringer vi skal bygge videre på, men den manglende bredden gjør oss sårbare. Rogaland er blant landets største eksportfylker, men ekstra sårbart. Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler i eksportvolum de siste 20 årene. Mens Kina har økt sin markedsandel fra 100 til 400 på OECDs indeks, har Norge gått fra 100 til 50.

Skatter og avgifter fra petroleumssektoren dekker hele utdanningsbudsjettet eller alle helseforetakene i Norge i et år. Skal vi sikre velferden fremover, må vi videreutvikle eksportnæringene og bygge opp nye. Regjeringen går nå gjennom hele virkemiddelapparatet for næringslivet. Det er en unik anledning til å bidra enda mer til omstilling. Vår visjon, å gi lokale ideer globale muligheter, er mer aktuell enn noensinne.

Under 5 prosent av norske foretak eksporterer. En analyse Oxford Research har gjort på oppdrag av Innovasjon Norge viser at 25 prosent av kundene våre eksporterer eller har umiddelbare planer om det. Seks av ti bedrifter hadde ikke eksportert før de mottok støtte fra oss, og to av tre oppgir at tjenestene de fikk, bidro til at de kom i gang med internasjonalisering.

Fra Sandnes til Santa Monica

Boost AI i Sandnes utvikler virtuelle assistenter som kan flere språk, dialekter og slang. Vi har fulgt dem fra starten i 2016, gjennom utviklingsprosjekt, internasjonale kompetanseprogram og rådgivning fra våre internasjonale kontor. Innovasjon Norge har vært avgjørende for utviklingen til Boost AI, forteller selskapet. De har hatt en eventyrlig vekst både nasjonalt og internasjonalt, og har nylig etablert kontor og satser stort i USA.

Oxford Research finner at eksportbedriftene samarbeider mer med andre, er mer konkurransedyktige og bidrar mer til miljø- og samfunnsmessig bærekraft. 25 prosent av de har eksterne investorer, mot 10 prosent av andre bedrifter og flere eksportbedrifter har hatt høy omsetningsvekst mellom 2015 og 2017.

Konkurransen internasjonalt er tøff. Bedriftene oppgir finansiering og å finne samarbeidspartnere ute som det vanskeligste. Undersøkelsen viser at nesten to av tre bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien og våre internasjonale kontor setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter der de ønsker å satse.

Eksport begynner hjemme

Offentlig tilskudd direkte til eksportformål er ikke lov, men Innovasjon Norge kan ta ned risiko og øke sjansene for å lykkes internasjonalt ved blant å gi tilskudd til å utvikle nye produkt og tjenester, utfordre på internasjonaliseringsstrategi og lånefinansiere vekst.

7. februar 2020

