Barnehagen jeg har det privilegium å lede, Dragaberget barnehage i Stavanger, har i det siste vært så heldig å få litt oppmerksomhet i Aftenbladet gjennom intervju med pedagogisk leder Vidar Monsen Thune (19.6.19) og i Aftenbladets leder «Superhelter søkes»(20.6.19).

Menn i barnehagen, (en nettside, mennibarnehagen.no, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet; red.mrk.) har igjen satt kjønn i barnehagen på agendaen. Dette har vært gjort fra tid til annen, og det ble gjort en del viktig arbeid for ca. 10 år siden, etterfulgt av en forholdsvis stille periode, etter hva jeg har fått med meg.

Ble inspirert

Min første jobb i barnehage var i 1996, og vi var på den tiden fem-seks menn i den aktuelle barnehagen. Dette første møtet med barnehage, og med en mannlig sjef, ble helt avgjørende for mine studier og videre karriere. Men nå, over 20 år senere, er det mitt inntrykk at situasjonen ikke er så veldig annerledes enn den var på nittitallet. Det er noe høyere mannsandel på barnehagelærerstudiet enn da jeg gikk der, men ikke høyt nok, – og de mannlige studentene har høyere frafall fra studiet, kan vi lese.

Jeg har erfaring både som eneste mann og som en del av en større gruppe menn i barnehage, og det siste er å foretrekke. Det er ikke noe galt å jobbe med kvinner, vi er alle individer, men det er flott og kunne jobbe med menn også. Vi menn er ikke en homogen gruppe, like lite som kvinner er det. Vi har alle ulike interesser, og vi konstruerer vårt sosiale kjønn og maskulinitet/femininitet på forskjellige måter. Men å jobbe for å få flere menn i barnehage, kan være med på å skape en mer mangfoldig barnehage.

Vi skal likevel ikke glemme også å rekruttere mennesker med annen bakgrunn, slik at vi kan en mangfoldighet som speiler samfunnet bedre enn det den norske barnehagen gjør i dag.

Flere menn, enda flere menn

Det er i beste fall unyansert å tro at ved som eneste grep å ansette menn, så sikrer man et kvalitetsløft bare ved å ha begge kjønn representert i barnehagen. De menn som skal jobbe i barnehage, må være dyktige og reflekterte. I Dragaberget barnehage er vi så heldige at vi har klart å rekruttere mange mannlige barnehagelærere. Dette gir oss medarbeidere som har tatt et aktivt valg om å vie sitt yrkesliv til å jobbe med barn under skolepliktig alder. Det gir en langsiktighet som er veldig verdifull for enhver barnehage.

Jeg tror at en del av oss menn i barnehager har begynt i barnehagen litt tilfeldig, kanskje først som vikar eller assistent, – og så har noen av oss «blitt frelst» og valgt å utdanne oss til barnehagelærere. For å rekruttere og beholde menn, tror jeg det trengs mannlige barnehagelærere som kan være rollemodeller og mentorer for assistenter og fagarbeidere, og kanskje inspirere til videre studier eller arbeid i barnehagen. Og for å rekruttere og beholde mannlige barnehagelærere, trengs det flere mannlige virksomhetsledere/styrere.

Jeg opplever ikke at det er noen større systematisk satsing for å rekruttere menn til studiet eller til barnehagene, verken fra kommune eller stat. Det kan nesten virke som hele temaet blir litt sånn festtale-snakk. Men i praksis?

Ønsker samfunnet å få en kjønnsbalanse i barnehagene som speiler samfunnet, må det være en vilje i hele sektoren til å få til dette. Som mannlig styrer kan jeg klare å rekruttere og beholde gode menn, men dette er ikke systematisk eller symptomatisk for sektoren. Dragabergets bidrag er et lite et som gagner barna som går her, men det gjør ingen forskjell for en rekke andre barnehager i Stavanger.

Må ta grep

Jeg er sikker på at det er mange fagfolk som kan bistå samfunnet med løsninger for langsiktig og god rekruttering til feltet, men viljen må være der. Hvis ikke, blir vi gående i det samme som før. Hvor menn lett kan reduseres til stereotype «klatrestativ-bajaser» som tilfeldigvis jobber litt i barnehage, på kvinners arena, på nåde.

Det er ingenting feil med at det jobber kvinner i barnehagene, mange kvinner, – men vi menn vil være med, og jeg håper vi sammen kan skape en barnehage som reflekterer det moderne norske samfunnet. Da må vi tørre å ta grep, kanskje slik man har gjort i forhold til kjønnskvotering i styrer? Aktiv rekruttering, økt lønn og økt status tror jeg er veien å gå. Men da må samfunnet ville det, og vi må jobbe oss forbi festtalene.

Vi menn som allerede er her, er klare til å ta imot flere menn og yte vår skjerv for en mer mangfoldig ansattgruppe i den norske barnehagen.