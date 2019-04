Venstre sier nei til ellevill vannkraftutbygging

Over flere tiår har utbygging gjort at en mengde fosser og vassdrag er lagt i rør. Nå må vi stå på vern av våre resterende elver og vassdrag. Det grønne skiftet kan ikke handle om å beslaglegge mer natur for evig og alltid. Vi må heller finne framtidens måter å få fornybare energi, gjennom eksempelvis havvind.

Sjokkerende av Ap

Det er sjokkerende at Ap sin fylkesordførerkandidat 4. april tok til orde for å gjennomgå verneplaner for å se hvor det kan bygges ut mer. Mer enn 80 prosent av all vannkraftnatur i Rogaland er allerede utbygget. Det å bygge ut de siste prosentene, vil bety at flotte, vernede naturområder vil gå tapt i Rogaland.

Om lag 70 prosent av Norges vassdrag er berørt av kraftutbygging. Det gjelder også de fleste av de største laksevassdrag. Syv av de ni høyeste fossene i landet vårt er lagt i rør. For Venstre er det veldig viktig at vi bevarer urørt natur og ikke bygger ut der vi allerede har fått vernet.

Det vi heller må gjøre er å ha en nysatsing på mer kraft fra etablerte vannkraftverk. Der kan man nyttiggjøre allerede utførte naturinngrep i stedet for å iverksette nye. Skatte- og avgiftssystemet må innrettes slik at det stimulerer til oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Skape en framtid

Grønt skifte handler ikke om å beslaglegge mer natur, det handler om å skape en framtid. Når vi vet konsekvensene for friluftsliv, biologisk mangfold og naturen, må vi si nei til mer nedbygging med store vannkraftanlegg. Venstre ønsker heller en kraftproduksjon som er på lag med klassisk naturvern.