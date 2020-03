Akropolis, nettopp nå!

DEBATT: Da teateret (1883), turnhallen (1891), museet (1893) og sykehuset (1897) ble bygget, var dette også i etterkant av Stavangers verste økonomiske nedgangstid etter krakket på 1880-tallet ved overgangen fra seil til damp. Da satset de stort både på kultur, folkeopplysning, fysisk fostring og sykehus.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Rogaland Teater, bildet, og Museum Stavanger forvalter vår kulturarv og kunnskap, og gir hele regionen et mer attraktivt kulturliv. Men de fortjener sårt en oppgradering», skriver Sverre Uhlving. Foto: Aleksandria Algard

Debattinnlegg

Sverre Uhlving Medlem kommunestyret i Stavanger (Ap)

Rogaland Teater og MUST (Museum Stavanger), plassert ved Eckhoff-høyden i Stavanger, er to av de eldste og viktigste, men også de mest tilgjengelige kulturinstitusjonene i Rogaland. De forvalter vår kulturarv og kunnskap, og gir hele regionen et mer attraktivt kulturliv. Men de fortjener sårt en oppgradering.

Hilde Øvrebekk hevder i sin kommentar i Aftenbladet 20. mars at det ikke er tiden for å realisere den såkalte Akropolis-visjonen – fordi det er så mange andre presserende offentlige oppgaver. Jeg er enig med henne i to ting: Akropolis oppfatter jeg som et litt for pretensiøst navn – kall heller området Eckhoff-høyden etter arkitekten, som Tore Renberg har foreslått. Videre er vel alle enige om at det er mange oppgaver som har behov for offentlig finansiering. Men slik vil det alltid være!

Teateret og museet ligger i dag på enden av Jærbanen, mens trafikken fra Ryfylke går under teateret og binder vår region sammen. Området er det mest tilgjengelige i Rogaland.

Utrolig privilegerte

I Norge er vi utrolig privilegerte som lever i et land med en stor offentlig formue. Spesielt nå som koronakrisen rammer oss, ser vi at staten har mulighet til å sette inn tiltak som i stor grad skjermer i alle fall de fleste av oss for store problemer. Men vi vil ha behov for tiltak også når denne krisen er over. Da vil store deler av næringslivet ha problemer med å komme på fote igjen, og det blir behov for stimulering med såkalte motkonjunkturtiltak. Og det er staten som har «musklene» til slike storstilte tiltak. Dette er brukt flere ganger tidligere, blant annet i 30-åra og sist under finanskrisen fra 2008.

Da teateret (1883), turnhallen (1891), museet (1893) og sykehuset (1897), alle tegnet av byens eneste arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff, ble bygget, var dette også i etterkant av Stavangers verste økonomiske nedgangstid etter krakket på 1880-tallet ved overgangen fra seil til damp. Da satset de stort både på kultur, folkeopplysning, fysisk fostring og sykehus.

Stavanger Museum (t.v.). På bildet ser man også Rogaland Teater og Stavanger sykehus som også er tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Det er ikke kjent nøyaktig når bildet er tatt.

Når vi, forhåpentligvis om ikke altfor lenge, er tilbake i mer normale tider, vil det være kø av tiltak som har behov for finansiell støtte for å få næringslivet på fote igjen. Det er klart at store og små prosjekter til vedlikehold og bygg av skoler, barnehager, sykehjem, jernbane, og rassikring av veier vil bli prioritert.

Gammelt og nedslitt

Arbeiderpartiet mener at vi også må løfte blikket, og at det offentlige må legge enda bedre til rette for kultur og kunnskapsformidling for alle. Det er ikke tvil om at teateret trenger større og mer tilpassede lokaler for å utnytte sitt potensial som scene for ett av landets absolutt beste teaterensembler. Likedan bærer Stavanger museum selv etter en beskjeden oppgradering de senere år, preg av å være gammelt og nedslitt, med behov for nye publikumsflater. Begge institusjonene huser mange viktige arbeidsplasser for kulturarbeidere. De fortjener bedre arbeidsforhold, og mulighet for vekst. Det statlige Arkeologisk museum har ansvaret for en unik arkeologisk samling og selv planer om utbygging. Vi mener at denne utbyggingen bør ses i sammenheng med de øvrige utbyggingsprosjekter på Eckhoff-høyden.

Teateret og museet ligger i dag på enden av Jærbanen, mens trafikken fra Ryfylke går under teateret og binder vår region sammen. Området er det mest tilgjengelige i Rogaland. Som region trenger vi institusjoner som bygger fellesskap på tvers av kommunegrenser. Tenk hvilket fantastisk område dette kan bli med sykehusparken i sentrum – og med mange muligheter i det flotte, gamle sykehusbygget. Her kan det bli arealer for offentlig virksomhet med behov for publikumstilgang, tilbud til studenter, restaurant/kafeer osv. Staten må selvsagt bidra vesentlig, og vi må ha en god prosess på hva som skal være innholdet utover teater og museer.

Muligheten må ikke gå fra oss

Denne muligheten må vi ikke la gå fra oss. Jeg mener at når koronakrisen er over og vi skal få hjulene i gang igjen, så kan jeg ikke tenke meg noe bedre å samles om enn et slikt fantastisk senter på Eckhoff-høyden.

Les også Hilde Øvrebekk: Klart vi ikke skal satse på Akropolis nå