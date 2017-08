Amazonas’ regnskog på auksjon

Det gjelder et område på størrelse med Danmark som strekker seg gjennom to delstater, Para og Amapa. Det er rikt på mineraler, ikke minst gull, nikkel, jern og kobber, som det forhatte militærregimet fredet i 1984.

Ikke fordi general og president João Figueiredo var spesielt opptatt av miljøet, men fordi han hadde planer om å etablere et statsselskap som skulle utnytte og eksportere kobber.

Nå har president Michel Temer gjennom et presidentdekret åpnet opp området for private investorer. Alle, det være seg lokale eller internasjonale selskaper, skal kunne kjøpe deler av regnskogen som er av interesse. Ikke i betydningen miljøvern, men for å kunne utforske, produsere og selge verdifulle mineraler.

Planen er at salget skal foregå på statlige auksjoner. Hvordan auksjonene skal organiseres er ennå ikke klart. Men president Temer er optimist og sier at flere store mineralselskaper i USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har meldt sin interesse.

Adriano Machado, Reuters/Scanpix

– Selv ikke militærregimet gikk så langt som president Temer.

Krass kritikk

Michel de Souza i WWF Brasil er ikke nådig i kritikken av presidenten. Til avisen Globo slår han fast at Amazonas’ regnskog er Brasils største aktivum, men at president Temer nå sender signaler om at statskassen er viktigere enn bevaring av regnskogen:

– Hvorfor gjorde han dette gjennom et dekret og ikke gjennom en debatt, hvor offentligheten kunne få uttale seg? Et presidentdekret er udemokratisk og lite transparent.

Det er farlig i den forstand at illegale gullgravere, lykkejegere, og andre kan ta seg inn og ulovlig utnytte området som inntil i dag var fredet. Det kan også føre til alvorlige konflikter mellom gullgravere og indianere, som lever i to reservater inne i området, forteller Souza.

Den profilerte senatoren Randolfe Rodriques kaller presidentvedtaket for det alvorligste angrepet på Amazonas på over 50 år:

– Selv ikke militærregimet gikk så langt som president Temer. Den kontroversielle veien Transamazonas, som ble anlagt gjennom deler av regnskogen på 1970-tallet, var ikke så ødeleggende for miljøet som Temers planer, konkluderer senator Rodriques.

Scanpix

Skaper vekst

Industrien applauderer vedtaket og kaller det positivt med tanke på investeringer og vekst:

– Endelig åpnes dette rike området opp for utbygging, som vil kunne skape nye arbeidsplasser. Industrien vil selvsagt overholde konsesjonsbetingelsene og beskytte regnskogen best mulig.

Det er på tide at vi får kontroll over produksjon og eksport av våre naturressurser, forteller Elmer Salomão, presidenten i ABPM, et rådgivingsselskap for brasilianske mineralselskaper.

Men er det mulig å balansere vekst og miljø? En av verdens fremste økologer, Philip Fearnside, ved Universitetet i Manaus, sier det slik til undertegnede:

– Det er vanskelig å finne den hårfine balansegangen mellom økonomisk utbygging og et bærekraftig miljø. Problemet er ikke prosjektet som sådan, men mangel på kontroll med utbyggerne. Det heter seg at miljøet skal skånes mest mulig, men utbyggerne finner alltid en juridisk vei rundt problemene.

Det blir gjort ubotelige skader på regnskogen når det skal bygges og anlegge veier gjennom hittil uberørt regnskog. Når det legges nye veier, strømmer det småbønder til som begynner å brenne skog for å rydde jord.

Norges rolle

Det er 10 år siden regjeringen Stoltenberg besluttet å støtte Amazonasfondet, og dermed innbyggerne i Amazonas, med over syv milliarder kroner. Regjeringen har nå bundet seg til ytterlige fem milliarder kroner frem til 2020, med mulig forlengelse til 2030. Norge har en rolle å spille, men har så langt valgt ikke å blande seg inn i brasiliansk innenrikspolitikk. Det betyr at vi støtter miljøprosjekter, men ikke blander oss inn i hvilke prosjekter Amazonasfondet velger å støtte. Vi fungerer mer som en bank for utbetaling enn en miljørådgiver.

For brasilianere flest er Amazonas ingen hellig katedral. Miljøvern er selvsagt viktig, men enda viktigere for folk flest er utvikling, arbeidsplasser, helse og skole.

Ingen hellig katedral

Nordmenn er mer opptatt av Amazonas regnskog’ og Brasils indianere enn brasilianere flest. I løpet av mine 17 år i landet kan jeg nesten telle på fingrene de gangene det har vært gode reportasjer, nyhetsinnslag eller analyser om Amazonas.

Samtidig er det lett å glemme at i de ni delstatene som omfattes av regnskogen, bor det i overkant av 20 millioner innbyggere. For brasilianere flest er Amazonas ingen hellig katedral.

Miljøvern er selvsagt viktig, men enda viktigere for folk flest er utvikling, arbeidsplasser, helse og skole. Og mat og medisiner på bordet. Det handler om å bedre kårene, uten at det går på bekostning av regnskogen.