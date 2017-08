Forskere og leger uttaler: «Pasienter som burde fått medisinene, dør i ventetiden». Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo Myelomatosesenter ved Rikshospitalet til VG 5. juli 2017.

«Det er etisk utfordrende at vi har medikamenter tilgjengelig, med fantastisk effekt for noen, som vi ikke tar oss råd til eller må vente på. Vi har pasienter som dør i ventetiden.» Kreftlege Andreas Stensvold til VG 20. juni 2017.

Stor demonstrasjon

28. august kan det bli en stor demonstrasjon i Oslo for å rydde opp i kreftmedisin-skandalen. I søkkrike Norge må syke kreftpasienter gå i demonstrasjon for å få samme EU-godkjente kreftmedisin som EU-borgere.

I køen for godkjenning av medisiner går nye hodepinetabletter, sårsalver m.m. foran livreddende medikamenter!

I NRK-debatten med Finn Helge Quist 10. juli, sa Svanquist fra Statens Legemiddelverk at de bruker prinsippet «først inn, først ut» i saksbehandling for godkjenning av medisiner. Dette betyr at når det kommer søknad om norsk godkjenning for nye livreddende kreft-medikamenter, legges de i bunn i bunken av søknader om godkjenning for bruk i Norge. I køen for godkjenning av medisiner går altså nye hodepinetabletter, sårsalver m.m. foran livreddende medikamenter! Det kan derfor gå opptil to år før godkjenning av en ny kreftmedisin er ferdigbehandlet og i mellomtiden dør norske pasienter.

Ikke ferdigbehandlet

Som eksempel kan nevnes at det livreddende medikamentet Daratumumab ble søkt godkjent i mars 2015. Medikamentet er for lengst tatt i bruk i de fleste land i EU. Nå, over to år etter, er saken fortsatt ikke ferdigbehandlet.

Finn Helge Quist som enkeltperson har brukt utallige timer i denne saken og forholdet har vært kjent lenge av norske politikere både i regjeringen og på Stortinget. Skal det være slik at vanlige pårørende og alvorlig syke skal ta en slik kamp? Er det virkelig ingen stortingspolitikere eller topp-politikere som vil ta tak i denne saken? Hadde våre helsepolitikere vært opptatt av norske pasienter, hadde dette vært meget enkelt å endre.

Må behandles først

Det fordrer kun en instruks til Helsedirektoratet fra helseministeren om at godkjenning av livreddende medikamenter må behandles først. At man rett og slett gjør en vurdering av hva som haster, og hva som ikke haster like mye.

Men nå er det valg og helseminister Bent Høie har nå lovet å innfri tre av fire krav:

Saksbehandling for godkjenning av livreddende medisiner kan starte samtidig med EUs saksbehandling.

Hurtig spor i saksbehandling for livreddende medisiner skal innføres, dvs. at prinsippet om «først inn - først ut» opphører.

Helsedirektoratets beslutningsforum «Nye metoder» skal selv ta initiativ til godkjenning av nye medisiner.

Legg vekk valgflesket

Disse tre tiltakene vil medføre at saksbehandling for godkjenning av livreddende medisiner kan kortes ned fra to til ett år. Imidlertid er et særdeles viktig punkt enda ikke innfridd. Det er mellomfinansiering som sikrer at det offentlige kan tilby behandling like snart som private sykehus. Folk med god råd kan kjøpe EU-godkjent medisin og få behandling på en privat klinikk, mens de som ikke har god råd, må vente i inntil ett år før offentlige sykehus får tilgang på medisinen, noe som er avhengig av norsk godkjenning.

Til dere som stiller til valg for å representere oss på Stortinget: Legg vekk valgflesket og vage valgløfter. Vi vil merke oss hvem av dere som forplikter seg konkret for å sikre mellomfinansiering som igjen sikrer lik behandling og like hurtig behandling på offentlige sykehus som på private.