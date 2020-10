Vindkraftutbyggere må hjelpe folk med støytiltak

VINDKRAFT: Det er en tragedie at fastboende og hyttefolk skal få sine levekår så ødelagt, bare fordi Google og andre internasjonale selskaper skal kunne smykke seg med grønnere energibruk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norske fjell er ikke Danmark eller Tyskland. På Vardafjell ser vi hva vindmølleutbygging betyr for folk her til lands. I tillegg til ødelagt natur, får utbyggerne lov til å gå langt ut over konsesjonsvilkårene, og bryter med bl.a. betingelsene for støy. Foto: Heiko Junge

Debattinnlegg

Svend Øvrebekk Sivilingeniør elkraft og lektor

Og, for at noen tror at elektrifisering av Nordsjøen er så miljøvennlig. Det er det ikke, men det skal bygges tusenvis av vindmøller for å forsyne plattformene med elektrisk energi, uten at de globale CO₂-utslippene går ned. Ren avlat.

Norske fjell er ikke Danmark eller Tyskland. På Vardafjell ser vi hva vindmølleutbygging betyr for folk her til lands. I tillegg til ødelagt natur, får utbyggerne lov til å gå langt ut over konsesjonsvilkårene, og bryter med bl.a. betingelsene for støy. Enheten for støy er desibel (dB), og utregningen er logaritmisk. Dvs. at en økning fra 42 dB, som Sandnes kommune vil ha, til 45 dB (som utbyggeren setter som grense) er et dobbelt lydtrykk. Forskjellen er betydelig. En varmepumpe på kraftigste viftenivå gir omtrent 45 dB, og dette skal altså folk måtte leve med konstant. Helt uholdbart.

Utbyggeren sier de skal se på tiltak, men dette er nok ganske urealistisk. Møllene må rotere med en viss hastighet for å gi riktig frekvens, og de må jo stå ganske åpent for å gi maks effekt. Eneste tiltak i dag er å stoppe dem.

Ett tiltak kan likevel være å lage motstøy, slik det foregår i støydempende høretelefoner. Det blir snart tilgjengelig enheter som demper støyen innendørs, ved at svingningene i glassrutene fanges opp og kompenseres.

I storbyer er dette et stort problem, og det kunne gitt en forbedring ved vindmøller også, men ikke utendørs. Utbygger må jo bekoste dette. Kanskje utbyggerne også kunne vært utfordret til å prøve en slik løsning ute, rundt utbyggingsområdet. En gang må jo være den første.

Når det gjelder dårlige TV-signaler, så er vel nedgravd fiber eneste gode løsning. Det er det minste utbyggeren bør bekoste.