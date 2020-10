Skal 14-åringer måtte ha følge på Viking-kamp?

POLITIVEDTEKTER: I forslaget til ny forskrift for politivedtekter i Stavanger kommune står det at barn under 15 år ikke skal ha adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten følge av voksne. Hvis dette skal etterleves, kan man ikke lenger sende en 14-åring på Vikingkamp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg forstår at politiet gjerne vil ha mulighet til å gripe inn når de finner det nødvendig. Men regler som i praksis ikke blir håndhevet mer enn en sjelden gang, undergraver tilliten til regelverket – og til politiet. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Stavanger

Jeg er selvfølgelig tilhenger av lov og orden. Politiet skal ha et regelverk som gjør det mulig å ivareta samfunnets felles interesser på en effektiv og ryddig måte. Men hvor strengt skal det være? Og risikerer vi å miste respekten for reglene fordi de i realiteten ikke håndheves?

Nytt forslag til forskrift for politivedtekter i Stavanger kommune er nå på høring. De er temmelig detaljerte og det er nye forslag i teksten.

Rene fortau og sprettert-forbud

Man kan stille spørsmål ved regler mot sprettert og snøballkasting, og forbud mot å la husdyr gå løs uten forsvarlig tilsyn; greit nok for hunder og hester, men hva med huskattene? Det er også en regel om meldeplikt til politiet for dem som vil stå på en kasse på torget og rope ut sine meninger. Intet forbud, men meldeplikten kan nok begrense ytringsrommet for noen. Og pålegget om å holde fortauene rene, som tidligere gjaldt i tettbygd strøk, skal nå bare gjelde i Stavanger by; hva med Judaberg og Vikevåg?

Mitt viktigste ankepunkt er likevel paragraf 7-3, som sier at barn under 15 år ikke skal ha adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldrene eller annen foresatt. Unntak gis kun for tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge. Hvis dette skal etterleves, kan man ikke lenger sende en 14-åring på Viking-kamp, 17. mai-arrangement, grillfest i velforeningen, teater, Mablis eller konserter på torget uten følge. Det er ugreit.

Er det nødvendig?

De aller fleste barn og unge oppfører seg fint på slike arrangement, og mange foreldre vil stå i en kinkig situasjon hvis de skal være tro mot regelen. Skal de måtte bli med og ta med seg toåringen i tillegg? Og vil politiet kontrollere alderen på barna og om de har med seg en foresatt på slike tilstelninger? Neppe.

Jeg forstår at politiet gjerne vil ha mulighet til å gripe inn når de finner det nødvendig. Men regler som i praksis ikke blir håndhevet mer enn en sjelden gang, undergraver tilliten til regelverket – og til politiet.

Jeg oppfordrer derfor alle som driver med publikumsrettede aktiviteter (idrettsklubber, kulturliv med flere) om å sette seg inn i forslaget og la seg høre. Det er ikke lett å finne fram på kommunens nettsider, men skriv ‘høringer’ i søkefeltet, så finner du det. Fristen er 11. november.

De aller fleste barn og unge oppfører seg fint på slike arrangement, og mange foreldre vil stå i en kinkig situasjon hvis de skal være tro mot regelen. Skal de måtte bli med og ta med seg toåringen i tillegg?