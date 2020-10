Easy Park, het det, men var slett ikke lett

Debattinnlegg

Ragna Syversen Tananger

PARKERINGSBOT: Jeg er en 80 år gammel dame som skulle et ærend til byen. Jeg er så heldig at jeg kjører bil og vil helst klare meg sjøl, men da blir du straffet grundig. Jeg skulle parkere bilen ved et parkometer og der sto det at jeg kunne parkere med Easy Park eller Stavanger Parkering.

Dette hadde jeg ikke gjort før og ringte det nummeret som sto under Easy Park- skiltet og kom til Oslo, tror jeg, og spurte hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde registrert Easy Park-appen og trykket på denne. Da fikk jeg opp et hjul og startet parkering for 1 time og 27 minutter. Appen dirigerte meg slik at jeg fikk hjulet opp igjen og trykket på stopp, og fikk vite at jeg hadde gjort alt rett og at alt var i orden.

Men da jeg kom tilbake fra ærendet mitt, lå det en gul lapp under vindusviskeren. Jeg hadde fått parkeringsbot fra Stavanger parkering.

Da jeg kom hjem ringte jeg Stavanger Parkering og de sa at jeg var registrert for 15 minutter parkering, derfor fikk jeg parkeringsbot.

Ingenting noen kunne gjøre noe med. Teknikken lenge leve og de gamle må betale. I dette tilfellet var det slettes ikke greit. Parkeringsbøter er jo aldri greit, men når en får hjelp og går ut fra at alt er i sin skjønneste orden, er det ikke greit. En ber om hjelp og alle er velvillige og snille, men så blir det ugreie med kommunikasjonen, for det må jo ha skjedd, siden noe ble helt feil.

Og noen må jo betale og det er meg som er 80 år og nokså nær minstepensjonist. Derfor må jeg være nøye med prioriteringen av utgiftene mine. Så 600 kroner er en sur smell. Jeg skulle ønske at Stavanger var en mer vennlig by, der jeg følte meg velkommen.