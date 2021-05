Hvorfor ønsker jeg lærerstreik?

DEBATT: Når jeg går og håper på lærerstreik, er det ikke bare for å få den lønnen jeg mener vi fortjener. Det er først og fremst fordi jeg ønsker å formidle hva som skjer i den norske skolen.

«Jeg opplever at vi står i en umulig spagat, hvor vi må sjonglere drift av skole, utviklingsarbeid og egen helse», skriver Bjørn Ivar Dubland. Foto: Shutterstock/illustrasjonsbide

Debattinnlegg

Bjørn Ivar Dubland Lærer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er stor fare for streik for lærerne, helt på tampen av en pandemi. Hvor alle er lei og slitne. Sikkert særlig småbarnsforeldre. Å få særlig støtte under slike forutsetninger, fremstår for meg nærmest umulig. Likevel er vi lærere klare for en eventuell streik etter avsluttet mekling 26. mai. Hvorfor er det slik?

I ferd med å toppe seg

Jeg er en av om lag halvparten av alle norske lærere som funderer på å finne meg noe annet å gjøre. Jeg liker å jobbe med barn. Jeg liker kolleger og sjefer. Jeg liker stort sett alltid kontakten med foreldre, og som jeg stadig blir påminnet: Jeg har lange ferier. Teknisk sett er det avspasering, men jeg forstår at andre bruker et annet ord. Tross alt dette er det nå i ferd med å toppe seg. Lærere blir sykemeldt i en urovekkende høy rate, og de som kan gå av med tidligpensjon melder seg på pensjonskurs. Når jeg går og håper på streik, er det ikke bare for å få den lønnen jeg mener vi fortjener. Det er først og fremst fordi jeg ønsker å formidle hva som skjer i den norske skolen. Sånn utover kohorter og hjemmeundervisning.

Les også Gå i karantene!

Les også Høyre vil skille elever i ulike klasserom ut fra faglig nivå

I januar 2020 skulle arbeidet med ny læreplan for alvor ta fatt på skolene. Vi skulle på kurs og få tid å jobbe med nytt rammeverk for norsk skole. Jeg så på den nye læreplanen som den største utfordringen til nå i min lærergjerning. Det mener jeg fortsatt, selv om korona skjedde i mellomtiden. Skolen har allerede gjennomgått en voldsom byråkratisering. Digitalisering i form av skiftende digitale læringsplattformer og nye programmer både for elevarbeid og dokumentasjon. En masse dokumentasjon. Elevenes rettigheter har blitt styrket, men lærernes har blitt svekket.

Mer å gjøre

Lærernormen skulle for alle der ute sørge for et maksimalt antall elever per lærer, men for oss inne vet vi at det ikke fungerer slik det ser ut. Formålet var å øke antallet lærere per elev, men vi vet at det har gitt utarming av spesialkompetanse rundt om i skole-Norge. En lærer inn betyr som oftest en miljøterapeut ut. I praksis betyr det et svekket tilbud for elevene som allerede har det tøft i skolen. Mer å gjøre for BUP, mer å gjøre for PPT, og mer å gjøre for oss lærere.

Om elevenes læring er en månelanding, er oppgaven vi har fått som å bygge ny rakett.

Med korona forsvant tiden på mange skoler til forberedelser for ny læreplan. Min inkludert. I stedet for å være i forkant, har vi prøvd å få til den største forandringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006. Samtidig har vi gjort vårt ytterste for å holde skolen åpen. Underveis har vi fått høre fra kunnskapsministeren at det er skolene som må sørge for å ta igjen det tapte læringsutbyttet for elevene. Å utvikle skole, samtidig som vi står midt i en pandemi vi fra starten trodde kom til å bli langvarig, er for meg umulig. Å jobbe med umulige oppgaver er ikke særlig motiverende. Om elevenes læring er en månelanding, er oppgaven vi har fått som å bygge ny rakett. Planleggingstimer og andre funksjonstimer forsvinner for å dekke opp vikarplan, og tegningene for raketten er bare delvis ferdige. En dag underviser vi egen kohort på mellomtrinnet, mens den neste er vi i nok en ny førsteklasse. Hadde vi vært bedre tjent med å utsette implementeringen av ny læreplan?

Lærebøkene også borte i år

Mange har en oppfatning av at vi lærere bare kan snu bunken og undervise som vi alltid har gjort, men lærebøkene er også blitt borte i år. På mellomtrinnet kom bøkene først på vårparten 2021, selv om læreplanen de tilhører skulle vært i gang høsten 2020. Jeg opplever at vi står i en umulig spagat, hvor vi må sjonglere drift av skole, utviklingsarbeid og egen helse. Hvorfor er ikke det største utviklingsarbeidet i norsk skole satt på vent, midt under en verdensomspennende pandemi? For meg fremstår det som nok en ting som vi lærere bare må fikse i skolen, og det gjør at det nå er i ferd med å toppe seg. For å ta i bruk et noe tynnslitt uttrykk: Nok er nok.