Hva med å ta kulturen inn i idrettshallene, Paulsen?

TIPPEMIDDELORDNINGEN: Å trekke fram byggingen av Sola Arena når en er misfornøyd med fordeling av tippemidler, blir feil. Hallen er et resultat av 50 års hardt arbeid. Kultursektoren bør heller ta idrettshallene i bruk til sine aktiviteter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Idrettshallene kan brukes til kultur, og klagen om fordeling av tippemidler bør rettes til rett instans, skriver innsenderen. Dette prekorona-bildet viser konsertpublikum i Sørmarka Arena. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Tor Helge Skretting Leder i Sola Cykleklubb i perioden desember 1992 - mars 2020 og initiativtaker for å få en velodrom i Norge.

Jeg viser til kultursjef i Strand Trond Ole Paulsen sitt innlegg om : «Hvorfor skal idretten få så mye mer penger fra Norsk Tipping enn kulturen?»

Paulsen starter sitt anlegg ved å «anta at det dreier seg om tusenvis av syklister, siden det er brukt 220 millioner offentlige kroner på Sola Arena, til nå.» Allerede her kommer første bomskudd fra Paulsen. I en velodrom på 250 meter med 7 meter bredde er det en begrensning på antall utøvere samtidig, akkurat som det er i et svømmebasseng.

Innen sykling er det flere grener, BMX, terreng, landevei og bane, som er på OL programmet – alle disse utøverne vil ha stor nytte av å trene på en velodrom. For en 8–10 åring vil banesykling bidra til at sykkelferdighetene forbedres kraftig, noe som de tar med seg ut på landeveien og når de ferdes i trafikken.

Sola Arena er en flerbrukshall som blant annet inneholder: Velodrom med internasjonale mål, regionalt anlegg for apparat -turn, stor idrettsflate for blant annet ballspill, spinningsal, treningsrom, garderober og butikk.

Når Sola Arena åpner dørene på nyåret vil det være stor aktivitet på alle disse områdene i hallen, fra morgen til kveld. Her vil både aktive utøvere, i både sykling, turn og ballspill, skoleelever og mosjonister boltre seg, og alt dette kan foregå samtidig.

Storstilt dugnad

Etter 50 års hardt arbeid får Norsk sykkelsport endelig sin første velodrom, som hovedarena for banesykling. I alle år har syklistene hatt sin trenings- og konkurransearena blant bilistene. Landeveien er en krevende arena å utfolde sykkelsporten på.

På 80 tallet fikk vi BMX og terreng- grenene inn i sykkelsporten. Noen få BMX- anlegg ble bygget på dugnad, mens terrengsyklisten fikk en utfordring med å samarbeide med turgåermiljøet, for å unngå konflikter. At sykkelsporten i alle år har stått på den nederste delen på listen over tildelte tippemidler, kan sporten takke seg selv for. Det har ikke vært en god nok struktur og plan på bygging av sykkelanlegg nasjonalt, men mer sporadisk fra enkelte miljø.

For at det skal utløses tippemidler må en tredjedel være egenkapital/ egen- innsats. Her har idretten gjennom mange tiår lagt ned et fantastisk dugnadsarbeid. Kanskje kultursektoren og idretten kan samarbeide i planlegging av fremtidige anlegg, for enda bedre utnyttelse?

I Aftenbladet desember 2011 kunne vi lese følgende i en artikkel med tittelen «Et ekte juleeventyr» «Det pågår en heftig diskusjon om bruken av idrettshaller til ikke-sportslige aktiviteter. Søndag dro 1100 personer langt ut på landet på Jæren for å gå på konsert nettopp i en idrettshall.» Bildeteksten er: «Når lyset ble dempet, kom ingen på at de var i en idrettshall». Dette viser at deler av kulturen kan avholdes i idrettsanlegg.

Kom til hallene

Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for at fordelingen er slik Paulsen beskriver, men dette er noe kultursektoren må ta opp med rett instans. Det blir feil å bruke et anlegg som Sola Arena som er det første anlegget sykkelsporten får, og som i tillegg inngår i en flerbrukshall, som et eksempel på fordeling av tippemidler.

Folkehallene er en fantastisk modell som kommunen Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola står bak. Modellen har fått stor oppmerksomhet rundt om i landet. De fleste er svært imponert over at fire kommuner kan samarbeide så godt om så store og viktige prosjekter.

I Sørmarka Arena som er en av de fire hallene i Folkehallene, og som bidra til god folkehelse, har det allerede vært flere flotte konserter. Jeg vil oppfordre Paulsen og kultursektoren til å kontakte idretten for å se på muligheter for mer bruk av idrettsanlegg.