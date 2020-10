Kan Stavanger gå fra oljehovedstad til fornybarhovedstad?

FORNYBAR: Det var fortsatt stein etter steinalderen så det er vel olje etter oljealderen også, tenker vi i forsiktig optimisme mens et lavt skydekke av usikkerhet hviler over Norges oljehovedstad. I denne regionen har alle en andel olje i blodet enten vi vil innrømme det eller ei.

En Tesla til hverdags og en Porsche Cayenne til hytteturen gjør ikke Stavanger til noen energihovedstad. Mer radikale grep må til, skriver innsenderen. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Debattinnlegg

Ole Kristian Sivertsen Stavanger

Alle sektorer har sugerør inn i den økonomiske motoren som skaper den velstand vi alle nyter. Finnes det vilje og mot til å rokke ved dette? Spørsmålet bør heller være om vi har råd til å la være. Holder det ikke at vi kjøper en Tesla og døper byen til Energihovedstad? Setter Cayennen innerst i garasjen og bare tar den frem i det skjulte når vi skal på langtur.

For vi må jo holde gang i oljebransjen i mange år ennå. Hva skal vi ellers leve av? Fossil energi er jo også fremdeles mye billigere enn miljøvennlige alternativer, og utvikling av ny fornybar teknologi er svindyrt. Samtidig griner vi litt på nesten når prisen per liter bikker tieren når tanken skal fylles for langturen. Fossil energi er billig fordi kostnaden ikke inkluderer skaden den medfører.

Den usynlige prisen

Forskere har beregnet at fossil energi for en tier, medfører minst åtte kroner i skade påført menneskers helse i tillegg til minst åtte kroner i skade påført klima og natur. Den virkelige kostnaden er derfor ikke en tier, men minst tjueseks kroner. Bedrifter som utvikler ny teknologi for å levere grønne fornybare løsninger, må konkurrere med en bransje som er kraftig subsidiert av vår personlige helse og ødeleggelsen av klima.

Men det står da ikke så ille til. Når vi suser oppover til Sirdal med Cayennen for helgen er det jo grønt og vakkert overalt. Og med Teslaen til hverdags brenner vi jo mindre og mindre av all denne oljen vår. Nesten all olje og gass som produseres i Norge eksporteres, det samme gjelder skadene av vår økende velstand. Vi er i klubben av de rikeste 10 % i verden som står for mer enn halvparten av alle CO₂ utslipp. De fattigste 50 % i verden representerer bare 7 %.

De som bidrar minst til klimakrisen, er de som lider mest av tørke, hungersnød, fattigdom, økende temperaturer og ørkenspredning. Covid-19 har vist oss at ingen land er immune mot pandemier. På samme måte er ingen land immune mot klimaproblemer og konsekvenser av ørkenspredning og forfall av livsviktig toppjord.

En Tesla er ikke nok

Dersom vi venter til det ikke er grønt rundt hytta i Sirdal lengre, er det allerede for sent. Vi kan definitivt gjøre mye mer enn å supplere med en Tesla og døpe om oljebyen til energihovedstad. Vi har faktisk ikke råd til å la være. Det er samtidig i vår natur å tenke nytt, sette ambisiøse mål, fornye oss, ta ansvar og være inkluderende. Derfor bør vi strekke oss enda lengre enn til navnet energi-hovedstad og favne om hele fornybar- området. Regionen har lysende eksempler på grønn innovasjon som Desert Control hvor kompetanse fra oljebransjen omstilles til å stoppe og reversere ørkenspredning og forfall av livsviktig toppjord.

La oss sørge for at initiativer som skaper fornybarhet innen landbruk, matproduksjon og andre viktige sektorer, også inkluderes og løftes frem som del av vår og regionens identitet. Selv om vi er avhengig av velstand fra oljen i lang tid, er det i vår egen og våre barns interesse at vi omstiller og fornyer oss – uansett hvor krevende det blir på kort sikt. Selv om vi bare betaler en tier, kommer tilleggsregningen på mer en 16 kroner literen før eller siden.