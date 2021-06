Hyllesten av Per Inge Torkelsen ute av proporsjoner

DEBATT: Omtaler av døde mennesker kan med fordel bli mindre rosenrøde og med en anelse mer realisme.

Per Inge Torkelsen «gjorde seg noen ganger morsom på andres bekostning og var ikke feilfri på alle områder. Akkurat som alle oss andre», skriver Christian Paaske. Foto: Anders Minge

Christian Paaske Stavanger

I en tid hvor det meste er ute av proporsjoner, er Per Inge Torkelsens nylig død ikke noe unntak. Aftenbladet skriver at han overgikk virkeligheten, og byen vil aldri bli den samme.

Hyllesten stanser ikke her. Avisen reiser også spørsmålet om hvor statuen skal stå. En diskusjon om hvorvidt det skal reises en statue, er åpenbart unødvendig. Avisen hyller ham videre som ikke bare Stavangers store sønn, men hele Norges nasjonale ikon.

Idet sorgen griper følelsene, fører den ene overdrivelsen lett videre til den neste. Det er også snakk om å få et gatenavn oppkalt etter seg. Det er ennå ikke foreslått statsbegravelse, fem minutters nasjonal stillhet eller 21. mars som ny flaggdag. Han overgikk tross alt virkeligheten. Kanskje skribenten forsøkte å oversette uttrykket «larger than life». Det ville vært mer treffende – og selv med en slik storhet, litt mer moderat.

All respekt og ære

Per Inge Torkelsen var en unik begavelse med evne til å bruke sin originalitet og talenter på en lang rekke områder. Ikke bare som humorist, men også som tryllekunstner, musiker, revyartist, barneunderholder, forfatter, skribent, politiker, samler, familiemann og samfunnsengasjert. Han fortjener utvilsomt all respekt og ære, men det får være grenser for nesegrus beundring og å heise mannen opp i skyene.

Å settes på en pidestall og ende som en stivnet statue, var neppe et ønske han selv hadde. Men han hadde kanskje noen konservative sider vi ikke visste om, og ville nok triumfert over å få statue, og ikke, som Arne Rettedal, måtte nøye seg med et monument.

Nok sirkus

Nå er han død, og ufarlig. Nå er han allemannseie, folkehelt. Og alle de politiske korrekte stimler sammen, med lokalavisen i spissen, og kan ikke få rost og hyllet ham nok. Mange vil være venn med deg når du er død.

Det var nok sirkus Per Inge selv regisserte. Spar oss for denne oppvisningen av middelmådige etterligninger som lever opp til humorens virkemiddel av å blåse ting ut av proporsjoner, med sluttresultatet at det blir komisk.

En god latter forlenger livet, sies det. For Per Inges del så ikke det helt ut til å slå til. Han røykte som en skorstein og var en levende reklame for en dårlig og usunn vane. Han gjorde seg noen ganger morsom på andres bekostning og var ikke feilfri på alle områder. Akkurat som alle oss andre.

Mer realisme

Omtaler av døde mennesker kan i dette landet med fordel bli mindre rosenrøde og med en anelse mer realisme. Per Inge var ingen helgen, og han ønsket neppe heller å bli minnet som det. Persondyrkelse er ikke i hans ånd, heller å bli sett og husket som det levende og allsidige mennesket han var.

Takk for all latteren og udødelige øyeblikk som fortsatt får oss i godt humør!

