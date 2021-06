Hva med dem som ikke har noe å glede seg til etter pandemien?

ETTERPÅ: Mørketiden er ikke problemet, men tiden etterpå. I tiden etter korona vil de fleste glede seg, men ikke alle har noe å glede seg til.

I mørketiden er alle mer avdempete og rolige. Det er som å være i en felles depresjon. Når lyset igjen skrus på, og alle ser ut til å glede seg, er det en ekstra stor påkjenning å bli den ene som ikke gjør det. Foto: Gorm Kallestad

Debattinnlegg

Leif Magne Helgesen Prest og forfatter

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I mine år som prest på Svalbard, snakket jeg ofte om utfordringene vi sto ovenfor som fellesskap idet lyset og solen kom tilbake på nyåret. Det var som å være i et mørkt rom, for så plutselig å få en lyskaster rettet mot seg. Det skulle mye til for å takle endringene, selv om det var til det positive for de fleste.

En felles depresjon

I mørketiden er alle mer avdempete og rolige. Det er som å være i en felles depresjon. Da er det normalt å slite med søvn og hverdagens rytme. Når lyset igjen skrus på, og alle ser ut til å glede seg, er det en ekstra stor påkjenning å bli den ene som ikke gjør det. Det er lettere å slite når alle gjør det, enn når du er den eneste som ikke klarer å glede deg over lyset og folkefesten den fører med seg.

Mitt budskap på Svalbard var at vi måtte følge ekstra godt med dem som isolerte seg og fremdeles slet med sin psykiske helse etter at lyset var tilbake. Det var alltid noen som slet mer når det ikke var mørke skygger å skjule seg i.

Kursen er satt mot gjenåpning av samfunnet. Snart skal vi hilse på hverandre med et realt håndtrykk, og noen har allerede sneket seg til en klem. Den norske bamseklemmen har vært i en lang vinterdvale. Nå er det rett før den igjen våkner til liv.

Ikke alle merker forskjell

Mange er utålmodige på at restriksjoner skal slippes opp. For de fleste er sommerferie forbundet med retten til å bevege seg hvor de vil. Eksotiske reiser har vært som å kjøpe drops i en godtebutikk. Når vi ikke får «bombom» blir vi sutrete som små bortskjemte barn som tenker mest på oss selv. «Tålmodighet er en dyd» har vi forsøkt å lære våre barn. Det gjør godt når grenser er i ferd med å åpnes og vi kan bevege oss mer, men vi voksne har godt av å ta til oss den lærdom vi har forsøkt å lære fra oss.

De fleste av oss gleder seg til igjen å leve livet som engang var normalt, men alle har det ikke slik. Det har vært et stille år for de fleste, men noen kommer ikke til å merke den store forskjell når samfunnet igjen åpner opp.

Det at alle har fått kjenne på ensomhet og et stille liv med begrensede sosiale treff, har gitt en følelse av at vi alle har vært i samme båt. Vi har i fellesskap stått i en vanskelig tid. Vi har stått sammen, og utfordringene har fått mye oppmerksomhet. Nå blir det festen og det yrende liv som vil stå i sentrum. Da er det lett å glemme at noen sitter alene i mørket.

Det har vært normalt å slite siden alle har gjort det. Når vi nå er på vei ut av dvalen, vil det bli ekstra sårt å være den som fremdeles er alene. De som sliter vil føle en ekstra belastning i andres smil og glede, når en selv ikke opplever livet slik.

Ingen å glede seg med

Kulturen vil blomstre og utestedene vil være fulle av glade mennesker. Det er det frie åpne livet vi forbinder med sommer og sol, men ikke alle har noen å gå ut sammen med. Noen sitter inne selv om solen skinner. Det kan være ulike grunner til at det blir slik, men mange vil slite ekstra med å være sosiale når det i lengre tid har vært påkrevd å være alene.

Den psykososiale utfordring blir stor for flere i månedene som kommer. Det gjelder barn, ungdom og voksne. Det utfordrer oss alle. Sliter én, sliter vi som fellesskap. Derfor blir det viktig i tiden fremover å se og følge med på hvordan andre har det. Noen kommer til å falle utenfor. Det vet vi. Da kan vi være med å bidra til at livet blir verd å leve også i tiden etter korona. Det handler om å bry seg om andre enn seg selv.

Det har vært et stille år for de fleste, men noen kommer ikke til å merke den store forskjell når samfunnet igjen åpner opp.