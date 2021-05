Ikke dropp legebesøket under korona

DEBATT: Færre har besøkt fastlegen under korona. Det har trolig gitt mer kreft i samfunnet.

«Det er viktig å gå til fastlegen, for kreft må oppdages så tidlig som mulig», skriver Camilla Gram. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Camilla Gram Distriktssjef i Kreftforeningen Rogaland

I dag sitter det rogalendinger hjemme med kreftsvulster som ikke har blitt oppdaget. Det har skjedd fordi mange har latt være å gå til fastlegen under korona.

Noen har blitt hjemme i frykt for å bli smittet. Andre har vært redde for å overbelaste helsevesenet.

Kreftforeningens og min tydelige beskjed er: Ikke dropp legebesøket. Det er helt trygt – og fastlegene har god kapasitet til å ta imot deg, på en smittetrygg måte.

Det må settes av betydelig med midler til å håndtere etterslepet av screeningundersøkelser.

Mye kreft i Rogaland

Det er viktig å gå til fastlegen, for kreft må oppdages så tidlig som mulig. Jo tidligere kreft oppdages, jo større er sjansen for å overleve. Har du symptomer, en kul eller en føflekk du lurer på hva er? La fastlegen ta en sjekk.

Rogaland er tradisjonelt blant fylkene med mest kreft i hele Norge. Under korona har likevel antall krefttilfeller gått kraftig ned, viser nye tall fra Kreftregisteret. Det skyldes ikke at har fått kreft under korona, men at mange krefttilfeller rett og slett ikke er oppdaget.

Nylig ble Regjeringens og koronakommisjonens rapport presentert. Nå legges planene for tiden etter korona. Kreftforeningen krever at regjeringen og helseminister Bent Høie nå tar grep for å fange opp de uoppdagede krefttilfellene som nå er i samfunnet. Jo tidligere vi oppdager dem, jo flere liv og lidelse sparer vi.

Det må settes av betydelig med midler til å håndtere etterslepet av screeningundersøkelser, og det må bevilges penger til en informasjonskampanje som rettes både mot befolkningen og helsepersonell, med mål om å fange opp kreftpasienter som ikke har funnet veien inn i helsetjenesten

Vi er bekymret

La meg bare si at de ansatte i helsevesenet har gjort en fantastisk jobb. Selv om kreftpasienter i aktiv behandling har fått høy prioritet i helsevesenet, er vi likevel bekymret for at det sitter mange nordmenn og rogalendinger hjemme med en uoppdaget kreftdiagnose.

Derfor: Gå til fastlegen om du er i tvil.

Og helseminister Bent Høie: Nå trengs et krafttak mot kreft.