Min kropp – mitt valg

DEBATT: Får vi et politisk skifte ved årets Stortingsvalg så vinner endelig kvinner retten til å bestemme over egen kropp. Hittil har fem partier vedtatt å fjerne abortnemdene og utvide retten til selvbestemt abort.

«Det er på tide at de som vil hindre kvinners menneskerettigheter og individuelle rettigheter, i stedet begynner å lage en politikk for et kvinne- og barnevennlig samfunn», skriver Nina Stange Jakobsen og Randi Mobæk. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Nina Stange Jakobsen Kvinnegruppa Ottar i Rogaland

Randi Mobæk Kvinnegruppa Ottar Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Spørsmålet er hvor mange av representantene i Senterpartiet som følger Senterkvinnene i Rogaland sitt standpunkt om å legge ned disse nemdene.

Vi går en spennende valgkamp i møte, der det er avgjørende å sikre nok stemmer til de partier og representanter som støtter kvinnebevegelsens krav. Vi kan ikke ta noe for gitt, og debatten framover blir krass. Vi i Ottar har allerede blitt definert som mordere fordi vi slåss for kvinners reproduktive rettigheter, og vi regner med at anti-abortbevegelsen fortsetter sine angrep.

Antall aborter i Norge har aldri vært lavere, selv om vi er flere kvinner i fertil alder.

Kvinnen må ha siste ord

Kvinnegruppa Ottar minner om at det er lovlig med abort fram til uke 22, men det er hittil en nemnd som kan avgjøre om den abortsøkende får det. For oss er det opplagt at det er kvinnen som må ha det siste ord. Hun er den som kjenner sitt liv, sin situasjon og muligheter best. Hun må selvsagt få mulighet til å rådføre seg med dem hun har behov for, men det er henne, og ikke ei nemd som kan bestemme om hun skal fortsette svangerskapet eller ei.

I Sverige har kvinner hatt selvbestemt abort til uke 18 i over 40 år. Der har antall svangerskapsavbrudd etter uke 12 i mange år ligget på 6 prosent. I Norge er tallet 4,5 prosent.

Antall aborter i Norge har aldri vært lavere, selv om vi er flere kvinner i fertil alder. Avbruddene skjer dessuten tidligere i svangerskapet, slik at det kun er 15 prosent som utføres etter uke 9. Når KrF og andre påstår at en utvidelse av kvinners valg vil føre til en storm av aborter i uke 22, er dette et forsøk på å vri debatten til noe annet enn selvbestemmelse.

Samfunnet må stille opp

I stedet for å trekke opp gamle forslag om tvungen rådgivning, tenkepauser, fosterets vern og utallige reportasjer om barn som overlevde å bli født i uke 23, så må vi som samfunn stille opp for de som har behov for abort. Det er ingen som ønsker eller planlegger for å ta abort så sent i svangerskapet. De har sine meget gode grunner, så slutt med å påføre disse kvinnene skyld og skam.

Det er på tide at de som vil hindre kvinners menneskerettigheter og individuelle rettigheter, i stedet begynner å lage en politikk for et kvinne- og barnevennlig samfunn. Start med å reversere kuttene og nedlegging av føde - og barseltilbudene i landet. Framskaff avlastning i hjemmet for familier med funksjonskadde barn. Gjør det lettere å være enslig forsørger, gi bedre tilbud om barnehager, gratis SFO, avskaff barnefattigdom, øk overgangsstønaden, tilby unge lettere tilgang til boligmarkedet med videre. Et slikt samfunn vil gjøre det mulig for flere å kunne se mulighet for å sette en barn til verden.