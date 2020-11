Assange kan ikke gå klar straff, bare fordi han har vært en helt før

YTRINGSFRIHET: Assange gjorde en god innsats for å avdekke amerikanske krigsforbrytelser. Men det er ikke «som utøver og forsvarer av» trykkefriheten han nå står tiltalt. Prisverdig innsats ved én anledning kan ikke gi strafferettslig frikort for fremtiden.

Jeg er overrasket over at Selnes og andre Assange-dyrkere mener seg kompetent til å avgjøre skyldspørsmålet mer eller mindre på bakgrunn av avisoverskrifter og eget politisk ståsted. En straffesak kan ikke være en popularitetskonkurranse. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Debattinnlegg

Morten Cruys Magnus Sagen Stavanger

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I et innlegg av 5. november går Gisle Selnes i strupen på undertegnede, og mitt mer nyanserte syn på Assange-saken.

Saken er ganske enkel: I 2010 publiserte Assange på prisverdig vis opplysninger om USAs krigsforbrytelser i Irak. Dette var god og lovlig journalistikk. Han er ikke straffeforfulgt for dette. Tiltalen nå kan deles i to: medvirkning til datainnbrudd og informasjonstyveri, samt publisering av personopplysninger, hvis spredning kan sette noens liv og frihet i fare (angiveri). Vår straffelov har tilsvarende straffebud, og han hadde risikert påtale også her.

En vanlig straffesak

The New York Times og Assange fikk samme info i hende. Begge publiserte USA-kritikk fra dette materialet, men der Assange etter tiltalen medvirket til tyveri av materialet, gjorde avisen det ikke. Der Assange publiserte personopplysninger som satt folk i fare, gjorde avisen det ikke. Derfor heller ingen tiltale mot avisen. Det alene viser at Assange-tiltalen ikke er et angrep på ytringsfriheten, men en alminnelig straffesak.

Assange anga journalister, menneskerettighetsadvokater- og aktivister, religiøse ledere og varslere – som har bidratt i kampen mot terrorisme. Selnes avviser at disse har kommet til skade. Det er feil. Vi vet at flere har blitt drept, riktignok uten å vite årsakssammenhengen. Taliban prøvde å få hjelp av The New York Times til å lete opp informantene i Wikileaks-materialet, og Osama bin Laden ga ordre om å søke etter det samme. Vi vet at personer er fengslet, mishandlet, har flyktet, blitt straffeforfulgt og mistet jobben som en direkte følge av Assange sin publisering. Poenget er likevel at det i USA (og Norge) er straffbart å angi om det bare kan by på fare for noens liv.

Ingen popularitetskonkurranse

Hvorvidt Assange er skyldig er opp til domstolen i en rettsstat som USA, hvor bevisene skal avgjøre. Jeg er overrasket over at Selnes og andre Assange-dyrkere mener seg kompetent til å avgjøre skyldspørsmålet mer eller mindre på bakgrunn av avisoverskrifter og eget politisk ståsted. En straffesak kan ikke være en popularitetskonkurranse.

I motsetning til Selnes tar jeg heller ikke stilling til om Assange har vært utsatt for dirty tricks med tanke på voldtektsanklagene i Sverige. Men det er heller ikke relevant for spørsmålet om skyld i tyveri og angiveri-saken i USA. Selnes skriver uriktig at Assange stilte til avhør. Derimot sa han seg villig på vilkår han selv skulle sette, å la seg avhøre fra ambassadeasylet i London. Ingen rettsstat ville akseptert at siktede styrer etterforskningen. Mener Selnes f.eks. at jemeneren i Martine-saken skulle la seg avhøre og straffeforfølge i Jemen, for voldtekt og drap begått mot en norsk jente i London? Det kan selvsagt ikke gjøres unntak for noen – heller ikke journalister med kjendisstatus. Og tror noen at Assange hadde reist til Sverige for å underlegge seg domstolsbehandling dersom det ble reist tiltale?

Litteraturprofessor med god fantasi?

Selnes tolker en dom om hacking av informasjon fra det demokratiske parti, og mener den viser at Assange ikke går Putins ærend. Man må kanskje være litteraturviter for å dra domsslutningen så langt. Saken var at demokratene ville ha dom for en Trump-Assange-Putin- konspirasjon. Det ble ikke bevist, jf. også Mueller-rapporten. Men det er bevist at Assange fikk info om Demokratene fra GRU-hackeren Guccifer. Assange ble slik en nyttig idiot for russerne, og visste at publisering av Clinton-e-postene rett før valget ville gagne Trump og hans russiske heiagjeng. Assange sin publisering av dette var like fullt lovlig, og dette er han heller ikke tiltalt for.