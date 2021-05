Kvitsøy må få to avganger fra Stavanger på ettermiddagen

DEBATT: I forlagene er det kun én avgang fra Stavanger på ettermiddagen, noe som tvinger oss til å velge mellom skoleelevene og jobbpendlerne.

Stein Flom-Jacobsen Gruppeleder i Kvitsøy Frp

Min kone og jeg, samt en tenåring, flyttet til Kvitsøy i 2012. Med våre jobber og en gutt på ungdomsskolen, var det utslagsgivende at vi hadde hurtigbåt. Jeg er sikker på at det samme gjelder for dem som må pendle i dag.

Fire avganger

Den gang var det fire avganger som kvitsøybuen kunne bruke; 06.15 og 08.30 fra Kvitsøy og 16.05 og 18.00 fra Stavanger. Dette ga min kone og meg fleksibilitet, siden ingen av oss hadde «A4 jobber» med vanlig arbeidstid.

For to år siden var det et folkemøte på Kvitsøy, hvor fylkespolitikere var invitert. Og Murphys lov slo til: Hurtigbåten ble innstilt på grunn av været slik at det måtte avholdes møte på to steder, hhv. i aktivitetshallen på Kvitsøy samt på venterommet på Mekjarvik kai. At hurtigbåten er væravhengig, er vi øyboere klar over, og derfor følger vi godt med på værmeldingene.

Kvitsøybuen er klar over at ferje og hurtigbåt forsvinner når Rogfast åpner. Vi ønsker å være solidarisk med ikke-landfaste steder siden de selvfølgelig har større behov for hurtigbåt til både skoleskyss og jobbpendling. Dette er god distriktspolitikk; å ta hele landet i bruk.

Staten har brukt og skal bruke milliarder på å bygge tunneler og broer og derfor må de prioriteringskriteriene som er lagt til grunn danne grunnlaget for fremtidige ruter, og ikke gammel rutestruktur. De enorme investeringene må få konsekvenser for hurtigbåttilbudet til øyer/steder som har veiforbindelse også når det gjelder Kvitsøy i ca. 2031.

Det er lagt ned noen prioriteringer i forhold til ny rutestruktur. I kortform er det lovpålagt skoleskyss, øyer uten fastlandsforbindelse og pendlerruter til jobb og skole. Kvitsøy Frp krever at man følger disse kriteriene i stedet for å flikke på gammel struktur. Hvis ikke blir det som Henrik Ibsen skrev: «Når utgangspunktet er som galest – blir resultatet titt originalest».

Må bestille et fjerde forslag

I 2014 ble halvparten av våre hurtigbåtavganger kuttet, og det er nå fremlagt tre forslag som er svært lik dagens tilbud, med en avgang morgen og en på ettermiddagen. Frp krever at fylkespolitikerne må bestille et fjerde forslag som svarer til prioriteringskriteriene.

I forslagene er det kun én avgang fra Stavanger på ettermiddagen, noe som tvinger oss til å velge mellom skoleelevene og jobbpendlerne. Her står retten til fritt skolevalg gjennom en sen avgang på ettermiddagen fra Stavanger opp mot pendlerne som naturlig nok ønsker en tidligere avgang på grunn av henting i barnehagen.

Det er uforståelig for Kvitsøy Frp at vi må velge mellom elevene og pendlerne, samtidig som landfaste bydeler både i Stavanger og Sandnes fortsatt har hurtigbåt. De slipper å velge. Prioriteringskriteriene ligger der, så bruk dem; Kvitsøy Frp mener at det må resultere i to avganger i ukedagene fra Stavanger på ettermiddagen.