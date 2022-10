Er det på tide å kutte høstferien?

Lenge leve potetferien? Eller kanskje ikke. Høstferien ble tidligere kalt potetferie og innført for at skolebarn skulle hjelpe til med innhøstingen av poteter. Nå henter få barn poteter om høsten.

I årets høstferie gikk ungene nok et år for det meste hjemme på selvstyr, enten på fotballbanen, eller de satt foran skjermen. For poteter plukket de ikke.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H), utdannings- og forskningskomiteen

Det er derfor på høy tid å diskutere ordninger som bare har blitt sånn. For det må være mulig å diskutere årshjulet i skolen og hvordan dagene er organisert i løpet av et skoleår. Jeg er helt sikker på at vi neppe hadde organisert skoleåret som i dag hvis vi skulle sett på det med friske øyne.

Morsrollen har forandret seg mye siden høstferien så dagens lys. Det samme har familielivet og skolehverdagen. Etter at jeg begynte å pendle til Oslo har tiden med ungene blitt ekstra verdifull. Jeg ser hvor fort de vokser, og jeg vet at jeg går glipp av mange av de små øyeblikkene. Hverdagene som er fylt av måltider, lekser, fotballtrening og de små opplevelsene. Tiden hvor ungene kryper opp på fanget er snart forbi. Jeg nyter derfor hvert øyeblikk vi har sammen, enten det er foran TV-skjermen, rundt middagsbordet, eller ute på tur. Tiden vi har sammen er verdifull.

Skjerm, ikke poteter

Høstferien er derfor en ferie som har ligget og gnagd på meg i snart et tiår. Det gikk helt fint så lenge ungene gikk i barnehagen, for der har man ikke høstferie, men det ble verre når ungene begynte på skolen. Det var et eller annet som ikke gikk opp i tidsklemma. Vi foreldre slet med å kunne være til stede. De gangene vi har tatt vinterferie sammen med ungene er magiske, men det har også gjort det vanskeligere å ta høstferie. Når man skal legge opp ferieåret og sørge for at alle planleggingsdager er lagt inn i begges kalendre, er det ikke mange dagene igjen på pluss-siden.

I 2019 opplevde jeg å sette sinnene i kok på grunn av høstferien. I min hverdagslige frustrasjon løftet jeg en debatt om at det er et misforhold mellom antall ferieuker tilgjengelig og antall skolefrie dager gjennom et skoleår. I årets høstferie gikk ungene nok et år for det meste hjemme på selvstyr, enten på fotballbanen, eller de satt foran skjermen.

For poteter plukket de ikke. Selv ikke på Jæren. Faktum er at høstferien en gang var potetferie, nettopp for at ungene skulle hjelpe til med matproduksjonen på gårdene. Kanskje har tiden kommet til at vi trenger noe annet enn potetferie?

Som politiker har jeg det siste året reist en debatt om lengden på sommerferien, og min bekymring over at den går ut over elevers læring. Forskning fra andre land viser at de elever som sliter mest på skolen også blir mest rammet. Svært få i skoleverket har vært interessert i å løfte denne debatten. Det samme ser vi dessverre i politikken. Det mener jeg er en unnlatelsessynd.

På tide å bryte rutinen?

I første foreldremøte på skolen etter sommerferien luftet matematikklæreren en bekymring over barnas ferdigheter i gangetabellen. Vi ser at en lang sommer gjør at mange av elevene glemmer det de har lært, så vi ber om at dere hjemme også ser til at elevene får hjelp med å komme tilbake i den vante rutinen, sa han.

Kanskje er det nettopp den vante rutinen som snart må brytes? Tidsklemma er reell, men den slår ulikt ut for den enkelte familie. Det er ingen som plukker poteter i høstferien, og sommerferien er lang. Kanskje er høstferien viktig for elevenes læring, kanskje har den mistet sin misjon? Det håper jeg vi kan diskutere, uten at det skal oppleves som et angrep, verken på lærerne, eller familielivet. Oppløpet til denne stadig tilbakevendende debatten er egen frustrasjon over et regnestykke som ikke går opp. Jeg tror ikke jeg er alene. Kanskje er det på tide å løfte den varme poteten?