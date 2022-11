Ikke legg ned skolen vår!

DEBATT: Jeg leser artikkelen om mulig nedleggelse av Stavanger Katedralskole i Stavanger Aftenblad med sinne, frustrasjon og sjokk. Skal fylket virkelig legge ned en skole som så mange er så glad i fordi de gjør bagateller om til problemer?

Når du går gjennom den store porten, inn i skolegården, i klasserommene, på rektors kontor er det som å bli tatt med tilbake til fortiden. Hver eneste murstein og planke du ser på, har hundrevis av år med historie.

Marit Skartveit Elev i 2. klasse på Kongsgård

Har de spurt oss elever som faktisk går på skolen hva vi synes, og om vi ser på det de mener er problemer, faktisk er problemer? De sier de vil legge skolen ned på grunn av at bygget er gammelt og ikke har universell utforming. Selve det gamle bygget har kanskje ikke det, men det nye bygget på Domkirkeplassen 3, der den nye kantinen vår er, har det. Der er det også et klasserom, så det vil si at mangelen på universell utforming ikke er et problem lenger. Det nye kantine- og klasseromsbygget har skolen en leieavtale på som varer i 5 år. Det smarteste hadde vært hvis skolen fikk en langvarig løsning på det, for eksempel kjøp av bygget.

Tilbake til selve historiske Kongsgård så kunne jeg ikke sagt det bedre enn det vår kjære vår rektor minnet politikerne våre om; at dersom Kongsgård blir lagt ned, vil problemet om universell utforming også gjelde dem som tar over bygget.

Vi liker å ha det litt trangt

Fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen sier at det er et problem at vi elever må gå ut for å komme til toalettene. Det har aldri vært et problem, og vil aldri bli et problem! Det er ikke mer enn 100 meter å gå fra den inngangen som er lengst vekke fra toalettene. Ja, det frister kanskje ikke å måtte gå ut for å komme seg til toalettene hvis det regner, men vi er ikke fem år gamle barn lenger, vi klarer fint å holde oss. Janssen sier også at det er et problem at det er trangt inne. Det er noe jeg virkelig aldri har sett på som et problem. Vi elever får et sterkere fellesskap ved at klasserommene og gangene er små og litt trange. Vi kommer tettere på hverandre, og da blir vi automatisk kjent. Så å si alle kjenner noen på tvers av klassene.

I midttimene når vi spiser lunsj, sitter det elever fra alle klasser i andre klasserom fordi vi har blitt kjent på tvers av klasser. Og ja, skapene står kanskje i trappoppgangene, men det er helt øverst i trappene. Det er heller aldri slik at alle elevene er ved skapene samtidig, som regel er det veldig enkelt å komme til. Og dessuten er det ikke der vi samles for å snakke og være sosiale. Vi går opp og legger fra oss bøkene, går ned igjen til våre koselige klasserom og er sosiale på tvers av klassene.

Kongsgård er kanskje ikke den største skolen i fylket, men det går faktisk 325 aktive og engasjerte elever der. Hvor har fylket tenkt å plassere oss? Vi er Kongsgård-elever, ikke St. Olav- eller Bergeland-elever, men Kongsgård-elever. Jeg er sikker på at du kan spørre nesten hvilken som helst elev på Kongsgård om han eller hun er stolt av å være elev der, og de vil med hånden på hjerte si ja. Det kan i hvert fall jeg. Å sette Kongsgård på førsteplass da jeg søkte på videregående i 10. klasse, er det beste valget jeg har gjort hittil i mitt nesten 18 år lange liv.

Byhistorie i hver murstein og planke

Kongsgård har vært en skole i nesten 200 år. Vi feirer faktisk 200 års jubileum i 2024. Jubileet har vært planlagt lenge, og skolen har fått flere donasjoner fra næringslivet i regionen. De hadde ikke donert hvis det ikke betydde noe for dem. Det alene tenker jeg sier nok. Kongsgård er en del av identiteten og historien til Stavanger by. Den betyr mye for både byen og befolkningen. Jeg er selv en del av en familie som har gått på Kongsgård i generasjoner. Kongsgård som bygg er også historisk. Når du går gjennom den store porten, inn i skolegården, i klasserommene, på rektors kontor er det som å bli tatt med tilbake til fortiden. Hver eneste murstein og planke du ser på, har hundrevis av år med historie.

Til slutt vil jeg bare si til fylkespolitikerne: Være så greie og la oss beholde skolen vår! Dere tar vekk skoleplassen til 325 unike og engasjerte elever, dere tar vekk store deler av identiteten og historien til byen. Ikke gjør små bagateller om til store problemer. Problemer som egentlig ikke er problemer, men det vet ikke fylket fordi de ikke har spurt oss.

