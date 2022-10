Ryktene om Akropolisvisjonens død er sterkt overdrevet

Christian Wedler Uavhengig bystyrerepresentant

Saken presenterer Akropolisvisjonen som død og det er Ap/Sp-regjeringen som var ansvarlig for dette. Intervjuobjektet anbefalte MUST og Rogaland Teater å legge ned arbeidet eller lete etter penger fra andre enn staten.

Dette skapte en noe absurd situasjon, fordi de vurderinger og synspunktene som kommer frem i artikkelen, rett og slett er feil. De må bygge en manglende forståelse av hvor denne visjonen var og er i den politiske prosessen.

Alle står bak visjonen

Alle partier i bystyret, fra Frp til Rødt, stiller seg, i en eller annen form, bak Akropolisvisjonen. Visjonen skal gi en stor oppgradering av MUST og Rogaland Teaters sine lokaler. En slik oppgradering er nødvendig, like nødvendig som for eksempel større og bedre lokaler til Arkeologisk museum. De fleste lokale partifolk gjør alt de kan for å binde statsråder og stortingsrepresentanter til prosjektet. Derimot er det fremdeles masse arbeid og avklaringer som gjenstår.

Til nå har det vært ulike prosjektsøknader om å utvikle visjonen som stat, fylke og kommunen på ulikt viss har finansiert. Derimot er ikke visjonen et gryteklart prosjekt. Det var derfor utenkelig at det i statsbudsjettet skulle være satt av investeringspenger til prosjektet. Det foreligger rett og slett ikke en søknad om finansiering av nye bygg og lokaler for Rogaland Teater eller MUST nå. Artikkelen er rett og slett feil.

Hvorfor ikke rette helt?

Den absurde artikkelen ble enda mer absurd, da Aftenbladet, trolig etter å ha fått innspill om de fundamentale feilene i artikkelen, valgte å «reparere» saken. Selve fundamentet i nekrologen var at Akropolis var død, på grunn av Ap og Sp sitt statsbudsjett, og at Støre-regjeringen hadde sviktet Rogaland. I stedet for å trekke saken, og rett og slett beklage feilen neste dag, siden dette premisset er feil, så velger Aftenbladet å tviholde på saken, men legger til noen presiseringer nederst og oppdaterer saken.

Aftenbladet beholder nekrologen, som anklager Ap og Sp for å være ansvarlige for dødsfallet, men legger heller til at det tidligere rapporterte dødsfallet til Akropolis, kanskje var noe overdrevet. Når Aftenbladet velger å beholde denne «nekrologen» for Akropolisvisjonen, også etter Aftenbladet er gjort kjent med at Akropolis ikke er død, blir dette dessverre tragikomisk.

