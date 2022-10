Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø

DEBATT: I Aftenbladet nylig hevder Eldar Dybvik at Læringsmiljøsenteret «tvinger barna til skolen, på tross av tungtveiende grunner til at de ikke makter å være der». Denne påstanden mener vi er så alvorlig og feilaktig at den ikke kan stå uimotsagt.

Et godt skolemiljø oppstår ikke av seg selv, men skapes i samarbeid mellom alle som er en del av skolehverdagen.

Dag Jostein Nordaker Senterleder, Læringsmiljøsenteret, UiS

Tvert imot ønsker Læringsmiljøsenteret at alle elever skal oppleve vennskap, glede, mestring og sosialt fellesskap som gjør at de ønsker å gå på skolen. Dette forutsetter at læringsmiljøet oppleves trygt og godt av den enkelte elev, og at de har trygge varme voksne rundt seg som ser det enkelte barn. Et godt skolemiljø oppstår ikke av seg selv, men skapes i samarbeid mellom alle som er en del av skolehverdagen. Ansatte i skolene er avhengige av gode samarbeidspartnere i foreldre, støtteapparat og myndigheter i dette arbeidet.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette slås fast i Opplæringslovens kapittel 9 A. Dette er de ansatte i skolen pliktet til å oppfylle. I tillegg skal opplæringen tilpasses den enkelte elev og deres utfordringer og behov. Dette er også lovpålagt. Ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) jobber vi med og i barnehager og skoler, vi forsker og formidler med mål om å kunne sikre barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne et godt læringsmiljø. På senteret er vi opptatt av barn og unges beste, og hvordan vi kan sikre at de har det trygt og godt. Det gjelder hele klassen eller avdelingen, det enkelt barn og barnet i møte med trygge, varme voksne.

Arbeidet med skolefravær er komplekst, og omfatter både forebygging og iverksetting av nødvendige tiltak. Forut for igangsetting av tiltak må det utføres grundige analyser av flere faktorer: miljøet på skolen, hjemmesituasjonen, fritid/venner og barnet selv.

Viktige diskusjoner om skole

Alle barn er unike og alle situasjoner er ulike, derfor må både forebygging og eventuelle tiltak alltid tilpasses det enkelte barn. Målet er at alle skal få det best mulig og oppleve mestring, glede, vennskap og fellesskap. Hele laget rundt eleven spiller en svært viktig rolle i dette arbeidet. Skole, hjem og hjelpeapparat må alle bidra til at eleven skal ha det trygt og godt i et inkluderende fellesskap.

Mange elever forteller om utrygghet i møte med skolen. Fremdeles melder 50 000 barn om mobbing, og stadig flere barn rapporterer om stress og mestringspress knyttet til skolearbeid. Det er derfor svært viktig å ha gode og grundige diskusjoner om hvordan skolen skal være, og hvordan skolene skal arbeide for å sikre alle elever et trygt og godt læringsmiljø. Det er bra at Dybvik ønsker å løfte utfordringer som helt klart er til stede i norske klasserom, og vi på Læringsmiljøsenteret vil som en samfunnsaktør bidra i disse diskusjonene. Læringsmiljøsenteret heier på barna, og jobber målrettet for at alle barn og unge skal få en enda bedre hverdag.