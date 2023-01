Fastlegene er bærebjelken i helsevesenet vårt

DEBATT: Det er godt å lese at NHO Geneo med sine medlemsbedrifter er enige i at «fastlegeordningen skal være bærebjelken i den norske helsetjenesten». Når vi leser resten av debattinnlegget, innser vi etter hvert at NHO Geneo misforstår hva som ligger i å være en «bærebjelke».

Det handler om at en fastlege har et mer helhetlig bilde av pasienter som gjør at mer kan håndteres uten hjelp fra andre aktører. Uten bærebjelke-rollen til fastlegene hadde resten av systemet fått et kapasitetsproblem.

Morten Munkvik Fastlege og spesialist i allmennmedisin, PhD

Peter Christersson Fastlege, spesialist i allmennmedisin og hovedtillitsvalgt for legene i Stavanger kommune

En bjelke som ikke alene tåler vekten av bygget, er ikke en bærebjelke. Men en ting har Sørli og Bekkemellem helt rett i: «[Fastlegeordningen] trenger mer ressurser enn det regjeringen er villig til å prioritere.»

Hva en bærebjelke er, er ganske åpenbart: Noe som resten av konstruksjonen hviler på. I vårt tilfelle er det helsevesenet det er snakk om. Slik det norske helsevesenet er lagt opp har fastlegene denne nøkkelrollen. Ikke fordi fastlegene er overlegne leger, men fordi fastlegeordningen som institusjon er organisert på en unik måte.

En som ser hele bildet

Som ordningen er ment å fungere så vil legen du treffer når du besøker fastlegen din, være en lege du kjenner fra før. En lege som har plikt til å prioritere akkurat deg framfor andre pasienter, og som du etter hvert vil kunne oppsøke uten å måtte betale egenandel etter at frikort-taket er nådd. Det var kanskje slike ting Haarr tenkte på når han helt riktig påpekte at ikke alle aktører har de samme forpliktelser som fastlegene har?

Dette tror jeg nok både Sørli og Bekkemellem er klar over. Kanskje skulle de ønske at helsevesenet kunne omorganiseres slik at andre aktører også kunne tilby noe av det samme, men hvorfor skulle man endre på noe som vi har god forskning på at fungerer?

Denne bærebjelken handler ikke bare om tilgjengelighet og frikort, men også om resten av helsevesenet. Jo dårligere tilgang på fastleger, jo flere pasienter blir henvist videre til sykehus og spesialister. Det at flere blir sendt videre betyr ikke at legen de møtte på er mer usikker eller faglig svakere enn en fastlege – det er flere som henvises videre fra legevakt også, selv om det ofte er de samme legene som jobber på legevakten som er fastleger på dagtid. Det handler rett og slett om at en fastlege har et mer helhetlig bilde av pasienter som gjør at mer kan håndteres uten hjelp fra andre aktører. Uten bærebjelke-rollen til fastlegene hadde resten av systemet fort fått et kapasitetsproblem.

Anekdoter for alle påstander

Det er kanskje ikke så rart at en kommersiell bedrift ikke har overskudd de første årene? Vi skal ikke legge oss opp i businessmodellen til Dr. Dropin, men ser at de vil ha «mindre ideologi». Det er trist synes vi, men kanskje ikke overraskende? I sitt debattinnlegg forteller Sørli og Bekkemellem en historie om et tilfelle som kunne gått galt om pasienten ikke hadde fått legetilsyn. Anekdotiske beretninger av typen «bare tenk hvordan dette hadde gått, hadde det ikke vært for ...» gjør inntrykk. Men, det er enkelthistorier. Det finnes mange slike som kan brukes til å underbygge nesten hvilken som helst påstand. Vi skal ikke bruke plass på å fortelle flere slike.

Det er uheldig for pasienten, for kvaliteten og kapasiteten i helsevesenet at fastlegeordningen ser ut til å falle fra hverandre. Som fastleger har sagt i en årrekke: Uten endringer vil ordningen rakne, og bærebjelken forsvinner. De som i denne debatten har sagt ting som «hvorfor være så engstelige for endring?» har kanskje ikke tenkt over at vi vet ganske godt hvordan dette vil utvikle seg framover. Det er andre land som har gått løypen før oss. Det er fortsatt overraskende at myndighetene med vid åpne øyne kan sitte å se på at dette skjer.