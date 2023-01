Skremslepropaganda frå Statnett

DEBATT: Me har mange kriser for tida. Statnettsjef Hilde Tonne introduserte nyleg endå ei, industrikrisa. Får me ikkje fingeren ut og legg nye naturområde under vindturbinar, så går det oss dårleg her i landet, hevdar Tonne.

Eg har enno ikkje møtt ein einaste aktør som seriøst vurderer å flytta verksemda til nordiske naboland av energiårsaker. Dette er rett og slett skremslepropaganda frå Statnett. Det burde ein slik aktør halda seg for god til.

Dag Jørund Lønning Professor og rektor ved Høgskulen for Grøn Utvikling, Bryne

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ho har rett nok eitt enkelt eksempel, som ikkje er kvalitetssikra i avisartikkelen, om ei bedrift som valde å etablera seg i Finland framfor i Salten, ettersom sistnemnde region tydelegvis mangla plan for omfattande naturnedbygging, eller energisatsing, som Tonne kallar det. Men utover dette eine ganske så anekdotiske dømet, verkar påstanden om at norske industribedrifter nærast står i kø for å flagga ut til Sverige og Finland, å vera tatt rett ut av lause lufta.

Eg har sjølv følgd næringsutvikling både i Rogaland og i resten av Norge ganske tett gjennom mange år, og eg har enno ikkje møtt ein einaste aktør som seriøst vurderer å flytta verksemda til nordiske naboland av energiårsaker. Dette er rett og slett skremslepropaganda frå Statnett. Og det burde ein slik aktør halda seg for god til.

Me har inga industrikrise, men me har så definitivt ei naturkrise. Den er derimot ikkje nemnt med eit einaste ord av Tonne. Det er tydelegvis berre å halda fram med å bygga ned leveområda til medartane våre.

Eg registrerer elles at samtalen mellom Aftenbladet og Tonne skjedde på Solamøtet. Kvar elles? Kva om denne maktelitesamlinga for ein gongs skuld kunne ha handla om noko anna enn økonomisk vekst?

Og kva om me fekk ein energidebatt som handla om det eigentlege spørsmålet: Om vår naturressursbaserte energibruk skal halda fram med å veksa eksponentielt inn i det uendelege.