Fem ting som må endres med russetiden

DEBATT: Mens russen sover ut etter en 6-uker lang russefeiring, er det på tide å diskutere hvordan russetiden bør rulles ut i årene fremover.

Å ha russetid fra 1. april til 17. mai er for lenge.

Milan Aran Din Russetid AS, Sandnes

Mange har sterke meninger om russetiden, men de aller fleste er enig i at endringer må skje. Dessverre er debatten preget av manglende forståelse blant folk flest når det gjelder dagens russetid.

Helt siden jeg var russ fra 2018, der jeg feiret i en russebuss, var jeg med på å starte en rekke selskap som tilbyr tjenester og produkter til russen. Vi innså tidlig etter min egen russetid at kulturen var kommet for å bli. Da var vi opptatt av at det skulle være et Stavanger-basert selskap som skulle hjelpe den kommende russen og ikke de større selskapene fra Oslo som vi selv opplevde ikke var til stor hjelp når man trenger det. I 2018 var det 8 russebusser. Året etter – 24 russebusser.

Mer samarbeid

Det er ikke overraskende at folk har vanskeligheter med å forstå russetiden. Kulturen endrer seg kontinuerlig og påvirkes av russens trender, tradisjoner, og oppførsel hver dag. Løsningen kan ikke være å overstyre russetiden, men at fylkeskommunen i samarbeid med markedsaktører må skape bedre rammer for feiringen.

Etter å ha jobbet med russen i fem år, har jeg samlet ulike tanker rundt feiringen. Her er hva jeg mener burde endres:

Vi må jobbe sammen med, ikke mot, russen. Fylkeskommunen bør i samarbeid med politiet, politikere og markedsaktører skape et område hvor russen kan samles og feire trygt, i stedet for å jage dem vekk fra sted til sted.

Legg opp til flere felles skolearrangementer. For å gi et alternativ til lukkede og ukontrollerte hjemmefester gjennom alle årene på skolen, bør elevråd/russestyrer legge opp til flere åpne arrangementer for elever fra alle trinn på skolene sine med hjelp av skoleledelsen.

Feiringen kan også være en læringsopplevelse, og foreldre bør ta en aktiv rolle i dette. Mange undervurderer hvor mye ungdom faktisk lærer gjennom forberedelsene til russefeiringen. De betaler regninger for første gang, får salgserfaring gjennom dugnadsarbeid, setter opp budsjetter, lager kontrakter, gjennomfører arrangementer og markedsfører gruppen sin på ulike plattformer. Foreldre bør bidra til at russetiden også blir en verdifull læringsperiode.

Feiring, ikke et problem

Kutt ned lengden på russetiden. Å ha russetid fra 1. april til 17. mai er for lenge. Foreldre må ta mer ansvar for å forhindre ukultur. Russebuss kan forårsake dårligere holdninger overfor andre, men foresatte kan involvere seg og sette grenser mot auditions, avstemninger og overdreven pengebruk som ekskluderer.

Russetiden skal være en feiring, ikke et problem. Samtidig er det viktig å understreke at russetiden i all hovedsak er en fin feiring for de fleste. De samler inn millioner av kroner til kreftsaken gjennom #russmotkreft-aksjonen, gleder barn med russekort og får minner for livet.

Vi ønsker å invitere fylkeskommunen, årets russepresidenter, russebusser, skoler og neste års russ for å komme frem til en felles enighet om hvordan feiringen skal se ut fremover. La oss sammen gjøre russetiden enda bedre – for russen, for byene og alle rundt!