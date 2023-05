Er Sandnes kommune «bukken og havresekken»?

DEBATT: Viser til spørsmål om rekkefølgekravene vedr p-plassene som skulle erstattes etter at Ruten ble park, skal ettergis, av kommunen, for kommunen?

Ruten bypark har enda ikke fått formell brukstillatelse på grunn av at rekkefølgekrav vedrørende å gjenskape 180-240 p-plassere ikke er innfridd.

Gunnar Vigesdal Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Til orientering: Gunnar Vigesdal er nr. 52 på Høyres liste i Sandnes, dette er hans personlige mening om saken.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg tror at vi alle er enige om at Ruten har blitt en fin park! Den har imidlertid enda ikke fått formell brukstillatelse på grunn av at rekkefølgekrav vedrørende å gjenskape 180-240 p-plassere ikke er innfridd.

Forutsetningene var at de p-plassene som forsvant, skulle etableres i umiddelbar nærhet til Ruten. Når parken ble politisk godkjent, var det under forutsetning av at p-hus ble bygget, nord for Tinghuset, før en eneste p-plass forsvant. Dette ble i prosessen endret til at p-huset skulle være påbegynt før ombygging av Ruten ble satt i gang.

Stanley Wirak sa i bystyret (nå heter det kommunestyret) den gang, at folk må kunne gå 100 meter til det nye p-huset bak Tinghuset. Folk trodde at det var Tengs Pedersen sitt kontorbygg som skulle rives for å bli nytt p-hus?! Nå vet alle at det er lenger nord, der det nå er asfaltert og som «huser» 95 midlertidige p-plasser. Fra sentrum av denne tomten til sentrum av p-plassene på gamle Ruten er det 312 meter!

Nå vil den kommunale avdelingen for park, idrett og vei søke politisk vedtak i Sandnes kommune om at kravet om p-hus droppes, og likevel gi Ruten park formell brukstillatelse. At de planlagte ungdomslokalene i det nye p-huset, da også forsvinner fra planen, snakkes det nesten ikke om?

Det blir sagt og skrevet at det er nok p-plasser, og at det ikke er behov for nytt p-hus. Det henvises til Ovalen og Havneparken. Hvordan skal vi kunne etablere kontorarbeidsplasser uten p-plasser? Hvordan skal, spesielt eldre få en plass til bilen for å handle i gata, og besøke parken? Flere p-plasser forsvinner også i St. Olavs gata. Kundestrømmen til Jærhagen i Kleppe er stadig økende. Heldigvis finnes det p-plasser i Bystasjonen!

Butikkdrift blir vanskeligere, og lokaler i landets flotteste gågate blir fylt opp av serveringssteder, som har stengt mandager og åpner klokka 16 øvrige dager, vegg i vegg med butikklokaler.

Noen hederlige unntak er det heldigvis, som serverer også lunsj daglig!

At detaljhandelen er i strukturelle endringer er også et bilde av dette.

Kommunaldirektøren innstiller på at p-kravet droppes «da dagens parkeringssituasjon synes å være godt nok tilpasset , og at intensjonen i rekkefølgekravet etter kommunens vurdering er ivaretatt.

Det er mitt håp at utvalget for by- og samfunnsutvikling i møtet 3. mai, avslår kommunaldirektørens innstilling i saken!

Innstillingen er etter min mening for mye «bukken og havresekken» og er ikke overbevisende i sin ordlyd.