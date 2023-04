Hva er vitsen med mobilhotell?

DEBATT: Mange mener at mobiler burde være lov å bruke på skolen. Ifølge en NRK-undersøkelse blant rektorer er det ved fire av fem skoler delvis eller helt forbudt med bruk av mobil på skolen, men er dette virkelig kjekt for elevene?

Hva er egentlig vitsen med mobilhotellet når elevene bare kommer til å gjemme mobilen?

Hannah Cathrine Vestersjø Vassøy

Jeg har lyst å beholde min mobil. Først og fremst synes jeg at lærere ikke stoler nok på elevene. Det er min telefon, og jeg burde få ha den hvor jeg vil. Vi ungdommer og barn burde heller ha ansvar for vår egen læring og hva vi følger med på. Det gir oss frihet til å få lov til å beholde telefonen. Hvorfor kan ikke læreren heller bare ta vekk telefonen hvis noen bruker telefonen for mye i timen? Eller kanskje det ikke er eleven sin feil at de bruker telefonen i timen, kanskje det er læreren som ikke underviser på den riktige måten?

Videre mener jeg at det kan være lurt for elevene å få ha telefonene sine på skolen, fordi lærerne kan lære elevene mer om nettvett på en enklere og bedre måte. Lærerne kan jo også bare heller lære elevene å bruke telefonen på en god måte, fordi det er bedre å utnytte bruken av mobiler enn å konfiskere den.

Ordninger med å konfiskere telefoner, lærer jo bare elevene å gjemme mobilene bedre. For det tredje, hvis for eksempel en lærer tar vekk telefonen til en elev, kommer eleven til å bli irritert. Hva kommer til å skje etter det tror du? Eleven kommer til å gjemme telefonen på forskjellige steder læreren ikke kan se eller ta telefonen fra.

Hva er egentlig vitsen med skapet når elevene bare kommer til å gjemme mobilen? Jeg kjenner noen som pleier å ikke levere telefonen. De følger fortsatt med i timen, og det påvirker heller ikke karakterene de får når de har telefonen i sekken. Så dette opplegget med mobilhotell blir bare bortkastet hvis alle skal gjemme telefonene sine.

For å oppsummere. La elevene dine få bruke mobilen sin på skolen, stol mer på oss og gi oss friheten til å ha telefonen i lommen eller sekken. Utnytt og lær elevene dine den riktige måten å bruke mobilen mens de er fortsatt unge. Da spør jeg deg, er det virkelig verdt det med mobilhotellet?