Aftenbladet i populistisk spagat?

KRONIKK: En venstrevridd og en høyrevridd kommentator i Aftenbladet forenes i populisme.

Politisk redaktør Harald Birkevold i Aftenbladet er venstrevridd, mens kommentator Hilde Øvrebekk er høyrevridd. Begge skriver populistisk, argumenterer Ove Eide.

Ove Eide Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en kommentarartikkel 13. februar fortsetter Aftenbladet sin gjentakende kritikk av Støre og regjeringens strømpolitikk, men hevder at kritikken ikke har noen forbindelse med populisme.

Politisk redaktør Harald Birkevold mener at statsminister Støre i kraftspørsmålet er styrt av EU-ideologi. Troen på et forpliktende europeisk samarbeid for å gi militær trygghet og sosial velferd, er for Støre viktigere enn å gi frysende nordmenn billig strøm. Den politiske redaktøren latterliggjør det europeiske fellesskapet og kaller det «Ånden fra Brussel». Det er ikke ment som en hedersbetegnelse.

Les også Harald Birkevold: «Ånden fra Brussel»

Da kan det være betimelig å minne om at EU-prosjektet har hatt to hovedmål. Det første å skape fred og forsoning i Europa. Utgangspunktet var to verdenskriger som hadde ødelagt verdensdelen. Fiendene Frankrike og Tyskland ble ført sammen i et økonomisk og politisk fellesskap, som senere er utvidet til 27 land. Europa er samlet i fredelig, men ikke konfliktfritt samarbeid. Gjennom sjenerøse overføringer fra rike land i Sentral-Europa til fattigere land i øst og sør har EU også nådd sitt andre mål, mer velstand overalt i Europa. EU- ideologien om fred og omfordeling av rikdom er viktig og vakker.

EU har mange problemer, ikke minst styringen av det frie markedet. Men ingen enkeltland har alene nok makt, vilje og ressurser til å skape regler for å kontrollere de store kapitalistiske aktørene og den truende klimakrisen. Det har bare EU-institusjonene i Brussel.

Det er ideologisk parallell

mellom Trump-tilhengernes

forakt for Washington og

Birkevolds forakt for Brussel.

Venstrepopulisme

Birkevold og hans røde sannhetsvitne Mímir Kristjánsson hevder at nordmenn som skal kjempe for norske interesser i Brussel, «er de som er minst opptatt av norske interesser i hele verden». Det er selvsagt ikke bare «elegant formulert» men også en grov fornærmelse av nordmenn knyttet til ambassade, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner.

Men viktigere: Formuleringen er et uttrykk for populismens mistro til elite, byråkrati og politikere og til byene der de samles, enten det er Oslo, Brussel eller Washington.

Det er ideologisk en klar parallell mellom Trump tilhengernes forakt for Washington og Birkevolds forakt for Brussel. Hans skepsis til internasjonale organisasjoner og begeistring for nasjonalisme og norske særinteresser er også en speiling av Trumps populisme og slagordet: «Amerika first!»

I en annen kommentar skriver Birkevold entusiastisk om norske bygder og regjeringens distriktspolitikk. Tankene har mange likhetstrekk med Ottar Brox’ distriktspopulisme fra 1960-tallet og avspeiler konflikten sentrum – periferi, som er sentral i dagens venstrepopulisme.

Les også Harald Birkevold: «Norsk landbruk møter veggen»

Og høyrepopulisme

Det er imidlertid ikke bare venstrepopulismen som er representert i Aftenbladets redaksjon. Enda klarere er høyrepopulismen hos kommentator Hilde Øvrebekk. Hennes populisme viser seg i beskrivelsen av andre energipolitiske synspunkter enn hennes egne som seminarpolitikk, ønsketenkning skapt av yrkespolitikere fjernt fra sunn fornuft og den folkelige virkeligheten, under overskriften «Seminarpolitikkens inntog».

Les også Hilde Øvrebekk: «Seminarpolitikkens inntog»

Hun bør lese det journalistkollega Arild I. Olsen skriver om strømkabler i Aftenbladet 11. februar: «Hvis landet vårt ikke hadde vært på nett med omverdenen, måtte vi ha bygget ut kapasiteten til alltid å kunne takle den kaldest tenkelige vinter. Det ville vært kostbart og hadde skapt overkapasitet 99,9 prosent av tiden.»

Les også Arild I. Olsson: «Forstå gass og strøm og sånn»

Politikerforakten gjennomsyrer alt Øvrebekk skriver, men kommer klarest fram i hennes trang til stadig å avsette statsråder fra Mjøs Persen til Aasland, Vedum og Støre. Alle er udugelige!

Birkevold skriver i en kommentar, under overskriften «Elektrisk stemning i Ap», om politikere som en gjeng av karrierister, en reinsdyrflokk på viddene mest opptatt av å bli kjørt i svart bil til og fra Slottet. Gjennom latterliggjøringen river han ned folks tillit til politikeres gode hensikter, slik Trump har gjort i USA.

Kommentaren avsluttes med at Kari Nessa Nordtun blir foreslått som ny energiminister. Hun er fra Stavanger, dvs. periferien, tydeligvis verken karrierist eller yrkespolitiker, men viktigst av alt for en populist. Dermed ikke ødelagt av den politiske sumpen i Oslo.

Les også Harald Birkevold: «Elektrisk stemning i Ap»

Hva mener avisa?

Aftenbladets betatthet av Kari Nessa Nordtun er påfallende. Avisas dekning peker i retning av at den har tenkt å støtte henne ved årets valg. Dermed vil avisa havne i en politisk spagat med sterk kritikk av Ap og Støre sentralt, men en omfavnelse av Kari lokalt. Er kontrasten sentrum – periferi tilfeldig, eller går den inn et mønster der en avis med en høyrevridd og en venstrevridd kommentator reddes fra en ødeleggende spagat gjennom en felles populistisk ideologi?

Likevel er det trolig spennende diskusjoner i ledergruppa om avisas politiske profil. Den skapes av blant andre både Birkevold og Øvrebekk – og ved avisas presentasjon av samfunnsspørsmål. Vi vet hva Øvrebekk og Birkevold mener, men er avisa enig med sin politiske redaktør i beskrivelsen av nordmenn i Brussel? Mener avisa at alle norske strømkabler skal stenges og at oljeinstallasjoner ikke skal elektrifiseres? Støtter avisa Øvrebekk i at en elektrifisering ikke vil gi noen klimamessige gevinster, og at Norge ikke trenger å overholde inngåtte klimaavtaler?

Hva med Nordtuns sprik?

Og apropos spagater: Hvorfor har avisa ennå ikke dekket den klimapolitiske spagaten som Nordtun står i når hun som hovedeier i Lyse støtter Lyses søknad om ny utenlandskabel, mens hun som Ap-politiker går imot det samme?