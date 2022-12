Dette er ikke mitt spill, MyGame!

DEBATT: Som pappa til et barn som driver med sport er jeg svært bekymret over avtalen MyGame har inngått. For meg føyer avtalen seg inn i en utvikling der vi ikke kan ferdes i offentlig rom uten å bli filmet eller overvåket.

Hva skjer med dem som startet med fotball for gøy, men opplever å få feilskjær på fotballbanen utlevert foran hele landet? Min teori er at mange etter hvert vil føle ubehag og miste sportsgleden.

Jarle Berggraf Stavanger

I løpet av de siste ukene har MyGame, som er et privat selskap som er delvis eid av TV 2 og Amedia, inngått et samarbeid med flere norske særforbund om å strømme kamper for ungdommer ned til 15-års alderen digitalt. MyGame skal altså installere automatiserte kameraer på idrettsanlegg i hele Norge, og selge abonnement som gjør at tante Hjørdis kan sitte hjemme i sin egen stue og se på barn spille kamp.

Vi trenger ikke flere kanaler

Som Aftenbladet selv mener 6. desember 2022, har dagens tenåringer aldri vært så eksponert i så mange kanaler og på så mange arenaer som nå. Flere sosiale medier som Tiktok, Snapchat og Instagram er digitale plattformer der både voksne og barn deler filmsnutter og bilder av seg selv. Fellesnevneren for digitale plattformer er at de sitter på utrolig mye persondata og utfordrer personvernet. Trenger vi da virkelig enda en kanal hvor barn og ungdom skal filmes og få utlevert enda mer persondata?

Et annet problem er det sosiale presset som oppstår. Slik avtalen er lagt opp nå skal foreldre til barn kunne enkeltvis reservere seg mot strømmingen før kampen. På den måten vil én foreldre hindre strømming av en kamp som muligens andre foreldre hadde ønsket å strømme. Dette fremstår plutselig da som en faktor for å utsette foreldre for sosialt press. Jeg er enig med Aftenbladet når de stiller spørsmål om noen virkelig tror at det dette blir et fritt og reelt valg?

Press om å ikke reservere seg

Som pappa ville jeg absolutt følt på presset om å ikke reservere meg, selv om jeg helst skulle sett at mitt barn kunne slippe å bli strømmet. MyGame selv argumenterer for at strømmingen vil stimulere til engasjement og rekruttering. Denne argumentasjonen tror jeg ikke helt på. For hva skjer med dem som startet med fotball for gøy, men opplever å få feilskjær på fotballbanen utlevert foran hele landet? Min teori er at mange etter hvert vil føle ubehag og miste gleden ved å spille ball sammen med venner.

Kan ikke idretten være et sted hvor barn kan være barn og spille ball uten å bli filmet? Jeg håper virkelig at avtalen skrotes, og at vi slipper å ha robotkamera på våre idrettsanlegg. Dette tror jeg tante Hjørdis vil ha stor forståelse for. Hun skal heller få en levende telefonisk gjengivelse som rapport etter kampen.