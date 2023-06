Kjernekraftens tre største utfordringer

KRONIKK: Tre forhold ved kjerne­kraft frem­heves ofte som krevende: kostnader, avfall og tid. Men her er kjerne­kraft svært konkurranse­dyktig. Det krevende er lisensiering, håndtering av endringer og innovasjon.

Illustrasjon: NTB

Jan Emblemsvåg Professor dr.scient., Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund

Fordi man i kjernekraftanlegg tøyler urkreftene i atomet, har vi hatt ulykker pga. designsvakheter og manglende sikkerhetskultur, som Tsjernobylulykken illustrerer. Derfor har lisensieringsprosessen blitt omfattende med årene.

NuScale sin Design Certification Application (DCA) for en liten, modul-reaktor besto av 12.000 sider med design­informasjon som 800 mennesker hos over 50 forskjellige leverandører brukte to millioner arbeidstimer på å utarbeide. Det kostet omtrent 500 millioner dollar. Da USAs strålevern, National Regulatory Commission (NRC) skulle gjennomgå søknaden, brukte de 41 måneder, og i prosessen avkrevde de ytterligere to millioner sider med informasjon som det kostet NuScale 200 millioner dollar å få fram. Til slutt fikk NuScale en regning på 70 millioner dollar fra NRC.

Dessverre har ulike land ulike prosesser og ulike krav, noe som kompliserer lisensieringen ytterligere. En reaktor godkjent i Sverige er derfor ikke automatisk godkjent i Norge eller USA.

Norge kan gjør som da vi fant

olje og gass – inngå samarbeid

med en lisensieringsmyndighet

i utlandet.

Samordning

Lisensieringsprosessene er sannsynligvis den største enkeltutfordringen for hurtig utrulling av kjernekraft i dag. Tenk om vi skulle hatt en slik godkjenning av biler og andre produkter med høye sikkerhetskrav? Da hadde det ikke vært mange å kjøpe her til lands. Heldigvis er problematikken godt kjent, og tidligere samarbeid blir nå erstattet av harmonisering, med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i spissen. Spesielt er det viktig å bli enig om de tre hovedfilosofiene – preskriptiv, ytelses­basert eller mål­basert.

Den preskriptive er basert på at man følger regler. Lisensierings­myndig­heten sikrer at reglene alltid er basert på best kjente kunnskap, slik som NRC gjør i USA. Den andre varianten betyr at lisensieringsmyndigheten gir overordnede krav som søkeren må bevise gjenspeiles i teknologien – helst med en demonstrasjon, slik som i Finland. Den tredje er basert på at lisensieringsmyndighetene setter mål som søkeren da må bevise at man holder seg til, slik som i Storbritannia.

Et lite land som Norge vil ikke ha ressurser til inngående å kjenne all den teknologien som nå utvikles internasjonalt. Norge kan bruke samme fremgangsmåte som da vi fant olje og gass – vi inngår et samarbeid med en lisensieringsmyndighet i utlandet som har den filosofien vi ønsker, og adopterer deres regelverk. Alternativt kan Norge vedta hvilken teknologi som godkjennes i Norge og bygge opp kompetansen rundt den. Med sju hovedkategorier med reaktorer bare innenfor Generasjon IV, minst fem hovedkategorier innenfor Generasjon III (avhengig av hvordan man teller) og et titalls design under flere av dem, vil andre strategier bli veldig ressurskrevende for Norge.

Dagens tunge lisensieringsprosess gjør at endringer innen kjernekraft blir omfattende arbeid, som er den andre hovedutfordringen. Med samme strategi som i Sør-Korea, dvs. å utvikle en standardisert design som bygges om og om igjen, unngår vi dette effektivt. Det gjør at en sørkoreansk APR 1400 utkonkurrerer det meste, men begynner vi å endre på designet går tiden fort, og prosjektet kan bli vesentlig dyrere også.

Utviklingsarbeidet

Dessverre går dette tunge regimet også utover innovasjonstempoet, som er den tredje hovedutfordringen innen kjernekraft. Når man har ansvar for et anlegg som skal drives i kanskje 50 år til, og man kjenner forholdene diskutert over, medfører det rent atferdsmessig at man ikke tenker på ny teknologi. Driftsmodus blir regelen.

Til tross for disse tre utfordringene, er det i dag 32 land som har kjernekraft, det er 15 land som bygger kjernekraft og ytterligere 30 land som planlegger å bygge. Grunnen er at ikke bare har man fått utviklet nye generasjoner av kjernekraftteknologi (III, III+ og IV), men ved å redusere størrelsene og utvikle modulær design, forventes de såkalte små modulære reaktorene (SMR) å gi store fordeler fremover.

SMR er svært fleksible, kan brukes til mye annet enn produksjon av elektrisitet, bygges fort (24–36 måneder for bl.a. GE Hitachi) og er kostnadseffektive. For eksempel kan en moderne SMR levere kraft til 40 øre/kWh eller høytemperatur prosessvarme til kraftkrevende industri for 25 øre/kWh, som kan gi syntetisk diesel til 3 kr/liter for etablerte anlegg eller 10 kr/literen for nye anlegg.

Norge vil betale dyrt for å ikke forstå hva som nå skjer internasjonalt innen kjernekraft. Som Henry Ford sa: «Hvis du trenger en maskin, men ikke kjøper den, vil du til slutt oppdage at du har betalt for den, men uten å ha den.»