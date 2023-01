Turistforeningen har manglende fokus på natur­vern i Hunne­dalen

KRONIKK: Stavanger Turistforening (STF) får av naturvernhensyn ikke lenger lov til å bygge sine tradisjonelle hytter i fjellheimen. Da vender de fokus mot etablerte områder for å fortsette med sin utbygging.

Turbohytta i Hunnedalen er tegnet av Holon Arkitektur for Stavanger Turistforening.

Harald Grøsfjeld Hytteeier i Hunnedalen

Konkret foreslås utbygging av et stort turistbygg på ca. 400 m2 på to etasjer, med luftige fellesrom og mønehøyde på 7,6 meter på et høydedrag i et etablert hytteområde i Hunnedalen. I tillegg foreslås en dagsturhytte på 22 m2, samt terrasser og plattinger som, sammen med bygningsmassen, innebærer store inngrep for å planere området.

Tomten er på ca. 6 mål og omringet av et stort friområde med strenge bygge- og bruksbegrensninger. En tomt som kanskje ved en feil ikke ble tatt med da reguleringsplanen ble justert i 2004. Den ligger i et område der både Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune nylig gikk imot generell tillatt økning av hyttenes bebygde areal (BYA) fra 90 m2 til 120 m2 i nylig foreslått reguleringsplan fra Gjesdal kommune.

Stor motstand

Hunnedalen har en lang historie som hytteområde for folk som søker urørt natur. Dalen kjennetegnes med hytter liggende spredt, uten veiforbindelse. De første hyttene var på 20–30 m2 med utedo, og fremdeles bærer dalen preg av nøkternhet med små og mellomstore hytter.

STFs medlemmer ønskes hjertelig velkommen til vår idylliske dal. Men, det er massiv motstand i området mot å bygge så stort som STF legger opp til. Likevel argumenter STF for planene med henvisning til at det finnes tilhengere av prosjektet, og argumenterer for at det vil være familievennlig og skal tilrettelegges for funksjonshemmede.

Det er betenkelig at STF ønsker å presse seg inn i et veletablert område når planene møter stor motstand. Hele 82 prosent av hytteeierne i området der bygget skal ligge (Høgaleitet) mener at signalbygg-effekten som prosjektet framstår med, og fotavtrykket, må dempes slik at det blir til mindre sjenanse. Nesten alle i de nærliggende hyttene mener det samme.

Noen blir ekskludert

Det er i den senere tid fremkommet klager på at hyttetilbud er lite tilgjengelig for funksjonshemmede. Det vil bli særdeles vanskelig for rullestolbrukere å ta seg frem til tomten der bygningsmassen skal ligge. Spesielt vanskelig vil det være når det er mye snø foran en slik bygning som vil fange store snømengder pga. sin store høyde og bredde. Det legges ikke opp til å tilrettelegge for adkomst for rullestolbrukere da dette begrenses av reguleringen for området, i tillegg til å være avhengig av godkjennelse fra grunneier.

Selv for småbarnsfamilier, som må krysse den tungt trafikkerte Hunnedalsveien, vil det på en mørk fredags kveld med nysnø kunne være krevende, særlig hvis de må spa seg inn i bygget.

Planene krydres videre med at hytten skal være enøk-vennlig, noe som rimer dårlig med de store volumene og den store foajeen hytten planlegges med.

Naturkrisen

FN mener vi ikke bare har en miljøkrise, vi har også en naturkrise. Da er det fra en turistforening «umusikalsk» å planlegge for en prangende bygningsmasse i et idyllisk friområde. Dette er forhold Statsforvalteren og fylkeskommunen ser når de går imot planene til Gjesdal kommune om å øke maksimal hyttestørrelse i dalen.

Statsforvalteren viser til at det legges opp til en generell økning i hyttestørrelser i et område med nasjonalt viktige landskapsverdier og har innsigelse til forslaget da det ikke er gjort konkrete vurderinger av hvilken konsekvens dette har for landskapsvernområdet. Dvs. at kommunen ikke kan vedta forslaget om å øke maksimal hyttestørrelse fra 90 m2 opp til 120 m2, slik det var foreslått da det ble sendt ut på høring.

Styret i STF burde se disse tingene og hviske driftsorganisasjonen i øret at tiden nå er inne for å være nøktern, og spille på lag med natur og hyttenaboer.

I formannskapsmøtet om saken kom følgende kommentar fra en Høyre-representant: «Domkirken var også dominerende den gang den ble bygget på 1200-tallet, og vi bør utvikle dalen videre.» Dette var ment som et argument for at STF skal få lov til å bygge stort. Dette vitner om at deler av det politiske miljøet i Gjesdal kommune ikke er opptatt av naturvern.

Dette bør være en advarsel for de som ikke er redd for at denne utbyggingen kan danne presedens for politikernes ambisjoner om å bygge stort og prangende i Hunnedalen.

Mer bygging

Røde Kors ønsket også å bygge stort i dalen, men vi får nå håpe at medlemmene i Røde Kors gir sin tilslutning til at det ikke skal bygges et stort kongressbygg i Hunnedalen, som opprinnelig foreslått, men heller en hjelpekorpshytte (som de allerede har litt lenger nede i dalen). Det ville jo vært et paradoks at de som skal hjelpe oss i nød, motarbeider oss med enda et unødvendig prangende bygg som har manglende støtte i dalen.

Nå er byggeplanene til STF på høringsrunde, og vi håper at STF, Gjesdal kommune, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune kommer til samme konklusjon når det gjelder naturinngrepet turistforeningsbygget vil innebære, i tillegg til sjenansen for hyttenaboene i området.