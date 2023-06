Mange unge lengter etter noe som er større enn seg selv

DEBATT: Som familieterapeut møter jeg unge som lengter etter noe større enn seg selv. Derfor undrer det meg at Hans Eskil Vigdel i Aftenbladet klarer å dra opp alle varseltrekanter som det er mulig å komme opp med når det gjelder å utfordre på etterfølgelse av Jesus.

Min overbevisning går mer i retning av å gi denne generasjonen noe å leve for som er større enn dem selv. Det er ikke for mye Jesus som er det store problemet. Det er heller det motsatte.

John Arve Lunde Pastor og familieterapeut i Familiekirken

Som familieterapeut er jeg stadig i møte med den unge generasjonen. De lengter etter noe å kunne gi seg til. Noen som utfordrer dem på verdier og villighet å bety en forskjell for andre.

I vår har jeg lest en bok som heter Brudeferden til Kina. Det er en reiseskildring av seks bruder som på strabasiøst vis tar seg til Kina. I forkant av andre verdenskrig for å møte sine forloveder som har reist i forveien for å lære språket. De er alle dedikert til misjon og forplikter seg til og blir der så lenge de opplever Jesus kaller dem. Returbillett var det få som tenkte på.

Hva om det er tid for og våge å være rett på sak om Jesus. Vekkelse er å våkne. The Send er en slik oppvåkning.

Gjennom lidelse og motstand når de til slutt målet. Det slår meg at vi som lever nå ikke er i nærheten av å ofre eller utfordre på samme nivå som i den tiden. De fleste av de som reiste var i begynnelsen av 20 -årene.

The Send gikk av stabelen lørdag. Jeg var til stede der mesteparten av dagen. Som blant annet forbeder og voksenkontakt. Det er med glede jeg konstaterer en oppvåkning for misjon og diakonalt engasjement blant denne unge generasjonen. Som Thomas Neteland så nydelig oppfordret: Drøm mindre. Se de du har rundt deg og utgjør en forskjell i hverdagen din.

I en tid der barn, langt yngre enn de som var til stede på The Send eksponeres for dildoer, nakne menn og seksualisering på åpen gate i Pride- togene, må Vigdel på død og liv advare mot robotisering av kristne. Det advares også mot at de kan ende opp i terapirommet med store problem lenger framme.

Personlig tror jeg vi har lite å frykte. Min overbevisning går mer i retning av å gi denne generasjonen noe å leve for som er større enn dem selv. Det er ikke for mye Jesus som er det store problemet. Det er heller det motsatte.

Min bekymring som terapeut heller mot at dagens barn og unge vokser opp med en massiv forvirring på blant annet kjønn og identitet. Det pøses på fra politikere og ledere også i Den norske kirke i et samstemt kor som hyller rosa kompetanse og Pride. Den ideologi som ligger bak dette er det på sin plass å virkelig stille spørsmål ved.

Hva om det er tid for og våge å være rett på sak om Jesus. Vekkelse er å våkne. The Send er en slik oppvåkning. Den trengs og jeg tror den forløser unge menn og kvinner inn i personlige kall. «Og den som vil følge meg må fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg» sitat Jesus Kristus.

Dette er en redigert versjon av en tekst publisert på Lundes Facebook-side. Teksten publiseres etter avtale med forfatteren.