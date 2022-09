Hva er det med Aftenbladet og Olive Tree?

DEBATT: Hvorfor er Aftenbladet så veldig negative til restauranten Olive Tree? Jeg har selv spist der flere ganger og maten har alltid vært god.

Innsenderen mener Aftenbladet er urettferdig strenge i sine anmeldelser av restauranten Olive Tree i Stavanger. Dette bildet er fra Spis Ute Ugå i 2021.

Debattinnlegg

Aud Jorunn Aano Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jeg er en av mange heldige friske pensjonister som bruker byens ulike kulturtilbud og restauranter. Som mange følger jeg med på Aftenbladets anmeldelser på spisesteder i magasinet. Kjekt er det også å lese kjappe anmeldelser fra Sandnes og Stavangers tilbudsuker.

Men i dag ble jeg provosert av anmeldelsene av Spis Ute Ugå.

Alle spisesteder får terningkast og navnet nevnt i overskriften. Alle bortsett fra Olive Tree der tittel er «Hopp over.» Terningkast to og «Hopp over» som heading, restaurantens navn nevnes senere.

Harald Birkevold trillet for en stund siden terningkast 1 for samme stedet. Jeg stusset da. Men denne gangen ble det for mye. Jeg har spist et titalls ganger på Olive Tree. Senest i går. Maten har alltid vært god. Servicen likeså. Hyggelig lokale, hyggelige folk og hyggelige priser. Det er ikke terningkast seks, men en god firer. En eneste gang var jeg ikke fornøyd. Jeg sa ifra på en hyggelig måte og regningen ble slettet. Sånn skal det gjøres!

I går spiste jeg på Olive Tree og fikk en skikkelig porsjon mørt biffkjøtt. Litt enkelt tilbehør, men velsmakende og mettende. Jeg undrer meg over og er uenig i Aftenbladets totale slakt av Olive Tree. Jeg oppfordrer lesere til å spise der.