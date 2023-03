Hva er det egentlig NAF driver på med?

DEBATT: NAF bør konsentrere seg om trafikksikkerhet i stedet for å stoppe Easee-laderen. Kan dette henge sammen med at Easee-konkurrent Zaptec er laderen NAF reklamerer for?

– NAF er med på å sette mange arbeidsplasser i fare, uten å kunne ta ansvar og dokumentere påstandene, mener innsenderen.

Steinar Bjørgo Sandnes

Easee sin konkurrent har i annonser den siste tiden reklamert med at laderen fra Zaptec er best i test i NAF sin undersøkelse. Jeg kjenner ikke undersøkelsen, men når en ser dette i sammenheng med NAF sin kamp mot Easee, så begynner jeg å lure på hva som foregår. NAF er med på å sette mange arbeidsplasser i fare, uten å kunne ta ansvar og dokumentere påstandene.

Hva er problemet?

Organisasjonen har gått hardt ut i saken med Easee-laderen. Rådgiver Jan Tore Gjøby har vært i fremste linje og forskuttert at laderen ville bli stoppet i Sverige. Senere har han argumentert med at avgjørelsen til sikkerhetsverket i Sverige er helt korrekt. NAF sin sjef, Stig Skjøstad har også sagt seg enig med rådgiveren. Med andre ord er hele NAF opptatt av at laderen fra Easee må stoppes. Dette på tross av at norske myndigheter ved Nkom ikke har stoppet verken salg eller bruk av laderen. Heller ikke i Sveits er det satt restriksjoner på salg eller bruk.

I Sverige er det nysalgforbud, men ikke bruksforbud. En fare er at forbudet skal utvides til hele EØS området. Norske installatører har allerede stoppet monteringen av nye ladere, for sikkerhets skyld, uten at det er satt noe forbud i Norge.

Rådgiver Gjøby sier at når ladekabelen blir slitt, er det fare for kortslutning! Hittil har Easee registrert 70 millioner ladinger uten feil. Til det svarer Gjøby at en gang vil bruken føre til feil, som kan være farlig. Jeg tror ikke at jeg trenger definere meg som ekspert, for å kunne bekrefte at en elektrisk komponent, inklusiv jordfeilbryter, en eller annen gang kan føre til farlig feil, når en ser inn i fremtiden.

Jeg har skiftet mange godkjente lyskilder i huset som tydelig har vært så varme, at det kunne ført til fare ved langtids bruk. I slike saker snakker vi om risiko for skade. Dette kan det settes tall på, og så finne ut om risikoen er akseptabel. NAF er en stor organisasjon som har bileiere og bilbrukere som sine medlemmer.

Få ned farten på veiene!

Dersom NAF er like opptatt av sikkerhet i biltrafikken som de er av sikkerheten til laderen til Easee, så må de ta helt andre grep. Samferdselssektoren har en nullvisjon. Det vil si at de arbeider for null drepte og hardt skadde på våre veier. Situasjonen i 2022 var at vi hadde 118 personer som mistet livet i trafikken. I tillegg til en mengde skadde. Dersom NAF har noen tanke for sikkerhet, så må de tenke på trafikk, som skulle være deres kjernesak.

I hovedsak er det farten som dreper, det er dokumentert. Da kan hastighet reduseres. Dersom maks fart ble satt til 80 kilometer i timen, ville tungtransport og busser ha samme toppfart som personbiler, og dermed redusert forbikjøringene. Et annet tiltak er å måle gjennomsnittsfart i alle lange tunneler. Mer radarkontroll. I Danmark blir biler som har kjørt mye for fort, konfiskert og solgt. I baltiske land blir biler med promillesjåfører fratatt bilen og bilen sendt som nødhjelp til Ukraina.

Det er mange ting som kan gjøres for å berge liv i trafikken. Det er snakk om 118 drepte bare i 2022. NAF må konsentrerer seg om drepte i trafikken! Min oppfordring er derfor at folk melder seg ut av NAF.