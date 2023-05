Vi i næringslivet i Sandnes er glade for lyttende og åpne politikere

DEBATT: Vi i Sandnes' næringsliv er glade. Sandnes har det siste tiåret tatt kvantesprang for oss i næringslivet. I kontakt med kommunens politikere og administrasjon blir vi møtt med åpenhet og nysgjerrighet.

Handlekraften som er i Sandnes er tilnærmet unik i norsk sammenheng. Det skjer mye i byen, og mer skal det bli i årene som kommer, skriver Njål Østerhus (bildet) og elleve andre næringslivsaktører.

Arild Egeland Sandnes

Dag Halvorsen Sandnes

Egil Velde Sandnes

Gudmund Håkull Sandnes

Harald Mjølne Sandnes

Kjartan Håkull Sandnes

Kjetil Andersen Sandnes

Lars Berland, Sandnes

Magne Svendsen Sandnes

Njål Østerhus Sandnes

Tore Christiansen Sandnes

Øyvind Aareskjold Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De siste dagene har det vært søkelys på relasjoner mellom politikere og næringslivet. Det er et viktig poeng her som viser det som er genialt i Sandnes: Politikere som lytter. Det er ikke alltid vi får det som vi vil, men vi blir i alle fall hørt.

Som bedriftseiere ønsker vi en by i vekst. Det har vi i Sandnes. Mye av grunnen til den veksten som har vært i byen ligger i nettopp det at politikere og administrasjonen har lyttet til næringslivet. Vårt bidrag er ikke bare bygg rundt i kommunen. Vi ønsker å fylle byggene med arbeidsplasser, og gjennom å bygge holder også det liv i mange arbeidsplasser. Det er med på å gi flere kroner inn i fellesskapet vi er en del av, og en viktig del av vårt samfunnsoppdrag.

Gjennom arbeidsplasser og skatteinntekter finansieres skoler, barnehager, eldreomsorg, kultur og idrett. De tingene som skaper vekst, samhold og trygghet i hverdagen til folk.

Derfor er det også viktig at vi kan spille på lag med politikerne. Det gjør vi i Sandnes, og vi opplever at kommunen har en åpen dør til absolutt alle. Åpningen er ikke bare for etablerte bedriftseiere, men også gründere og absolutt alle som prøver å få til noe og har gode innspill.

Samspillet er det som driver lokalsamfunnet vårt videre, og en pragmatisk kommune med løsningsorienterte mennesker er en av hovedingrediensene vi trenger. Da er det godt vi holder til i en kommune hvor det bare er å sende sms for å avtale et møte.

Handlekraften som er i Sandnes er tilnærmet unik i norsk sammenheng. Det skjer mye i Sandnes, og mer skal det bli i årene som kommer.