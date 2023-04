Havvind kan allerede ha tatt ut sitt potensial for kostnadsreduksjon

DEBATT: Sigbjørn L Tveterås argumenter i et debattinnlegg med at kostnadene i havvind vil falle raskt, basert på en antakelse om at Wrights lov vil komme til anvendelse.

Vindturbiner for produksjon av elektrisitet har eksistert siden slutten av 1800-tallet og kan like gjerne ha tatt ut sitt potensial for kostnadsreduksjon som følge av masseproduksjon og innovasjon

Hans Borge Første kandidat for Konservativt ved kommunevalget i Stavanger

Kjell Skartveit Andre kandidat for Konservativt ved fylkesvalget i Rogaland

Kort fortalt sier denne loven at økende volum vil gi lavere kostnader som følge av stordriftsfordeler og innovasjoner. Vider legger Tveterås til grunn en klimakrise som han hevder vil endre det samfunnsøkonomiske regnestykket.

Å vise til studier og rapporter slik som Tveterås gjør for både fremtidige kostnader knyttet til havvind og en angivelig forestående klimakrise, er ikke nødvendigvis den beste måten å fatte beslutninger på. Å ha naturvitenskapelig forståelse av energi og gjøre enkle grunnleggende beregninger er ofte mer troverdig enn rapporter som bygger på mange og kompliserte forutsetninger.

Laksemetaforen holder ikke

Vindturbiner for produksjon av elektrisitet har eksistert siden slutten av 1800-tallet og kan like gjerne ha tatt ut sitt potensial for kostnadsreduksjon som følge av masseproduksjon og innovasjon. Det går med store mengder råvarer (metaller, energi, plast etc.) til å bygge vindturbiner. Når etterspørselen øker, hvis det grønne skiftet iverksettes, vil kostnadene på slike innsatsfaktorer øke betydelig.

Siste året har verden sett en slik betydelig økning i råvarepriser som har resultert i økte kostnader for både private husholdninger og industriprosjekter. Dersom man benytter ulike økonomiske teorier kan man like gjerne argumentere for at vindkraft vil bli dyrere i fremtiden som at den vil bli billigere.

Sammenligningen med lakseoppdrett halter også. Oppdrettslaksens suksess hviler like mye på vår velstandsøkning som økt produktivitet. Satsing på vindkraft og ønsket om en karbonnøytral energiproduksjon vil derimot redusere vår velstand dramatisk. Det som er dyrt i dag, vil altså bli enda dyrere i framtiden.

Dersom vindkraft skal helt eller delvis erstatte karbonbaserte brensler i et fremtidig grønt skifte må man bygge i størrelsesorden 10 millioner vindturbiner globalt og daglig skiftes ut i størrelsesorden 1000 slike turbiner, på grunn av turbinenes levetidsbegrensninger. Det sier seg selv at det verken er råvarer, kapital eller arealer til dette. I tillegg må man bygge ulike lagringsløsninger for denne energien da vindkraft som kjent er ikke-regulerbar.

Koster mer enn det smaker

Når det gjelder en forestående klimakrise vil vi minne om at grunnlaget for en slik antagelse kun ligger i datamaskinbaserte modeller og scenarioer. At 1 menneskeskapt CO₂-molekyl skal varme opp i størrelsesorden 100.000 andre atmosfæremolekyler er i utgangspunktet lite troverdig. Dersom IPCC tar inn publiserte verdier for naturlige utslipp av CO₂, ved for eksempel å endre utslipp av CO₂ fra ferskvannssystemer i sine modeller fra 0.3 PGC/yr (IPCC, 2021) til 58.5 PGC/yr (Pollard, 2021)) og rekalibrerer sine modeller, kan man fort ende opp med en annen konklusjon. Men så lenge havnivåstigningen ikke akselererer, en av IPCCs mest konkrete prediksjoner, trenger man ikke bekymre seg om de varslede klimakrisene man ofte finner i nyhetsbildet.

Potensielle feilinvesteringer i havvind vil forårsake dyr strøm til forbrukere og industri, bortfall av fremtidige arbeidsplasser og rasert natur. Det var det sistnevnte som var utgangspunkt for vårt innlegg i Aftenbladet 22. mars hvor man risikerer å legge beslag på betydelige naturverdier i Ryfylke.’